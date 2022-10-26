Об этом сообщили в Институте изучения войны. Аналитики отмечают, что цель переселения предполагает, что оккупанты переселят большую часть населения Херсонской области на постоянное место жительства.

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Переселение жителей Херсона

Коллаборант Кирилл Стремоусов заявил, что оккупанты переселили с западного берега Днепра на восточный берег более 22 тысяч человек. По его словам, "программа переселения" рассчитана на 60 тысяч человек.

Непонятно, куда российские чиновники намерены "расселить" переселяющихся с западного берега. Последствия постоянной программы переселения украинцев на другие оккупированные Россией территории и даже в самой России могут быть нарушением международного права,

– говорят аналитики.

В ISW отметили, что последствия программы переселения свидетельствуют о том, что российские чиновники планируют навсегда переселить значительную часть населения Херсонской области.

Какая сейчас ситуация в Херсонской области

Россияне действительно вывозят живую силу и технику с правого берега Херсона. Об этом 24 каналу рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Сейчас оккупанты вывозят из Херсона в Крым детей замученных и расстрелянных активистов.

По словам Наталии Гуменюк, ВСУ наступают и освобождают населенные пункты Херсонской области.

Среди российских оккупантов в Херсонской области заметна серьезная паника, которая имеет стратегические последствия. Ведь именно паника повлекла за собой отступление врага и дальнейший эффект домино, когда оккупанты покидают какое-то село, а дальше уже бегут из следующих.

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