Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни. Аналітики зазначають, що мета переселення передбачає, що окупанти переселять більшу частину населення Херсонщини на постійне місце проживання.

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Переселення жителів Херсонщини

Колаборант Кирило Стремоусов заявив, що окупанти переселили із західного берега Дніпра на східний берег понад 22 тисячі осіб. За його словами, "програма переселення" розрахована на 60 тисяч осіб.

Незрозуміло, куди російські чиновники мають намір "розселити" тих, хто переселяється із західного берега. Наслідки постійної програми переселення українців на інші окуповані Росією території та навіть у самій Росії можуть бути порушенням міжнародного права,

– кажуть аналітики.

В ISW зазначили, що наслідки "програми переселення" свідчать про те, що російські чиновники планують назавжди переселити значну частину населення Херсонщини.

Яка нині ситуація на Херсонщині

Росіяни справді вивозять живу силу та техніку з правого берега Херсонщини. Про це 24 каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Зараз окупанти вивозять із Херсонщини до Криму дітей закатованих та розстріляних активістів.

За словами Наталі Гуменюк, ЗСУ наступають та звільняють населені пункти Херсонської області.

Серед російських окупантів на Херсонщині помітна серйозна паніка, яка має стратегічні наслідки. Адже саме паніка спричинила відступ ворога і подальший ефект доміно, коли окупанти залишають якесь село, а далі вже втікають із наступних.

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