Начальник ОВА Ярослав Янушевич повідомив ситуацію в області станом на 26 жовтня. За його словами, ворог двічі намагався прорвати оборону. Успіху не мав, із втратами відступив.
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Які успіхи у ЗСУ на Херсонщині
Ввечері 25 жовтня у Бериславському районі підрозділ ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збив російський ударний вертоліт Ка-52. Також над Херсонщиною збили 2 ворожих дрони-камікадзе.
Втім, цього ж дня окупанти з танку обстріляли нещодавно звільнену Трифонівку. Є пошкодження житлових будинків, поранена одна цивільна особа.
Як просувається контрнаступ на Херсонському напрямку
- Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що окупанти не можуть давати відсіч ЗСУ у Херсонській області. Ситуація в окупованому Херсоні дуже напружена для російських військових та гауляйтерів.
- Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зазначила, що наступати нашим бійцям допомагають навіть погодні умови. Дощі значно уповільнюють окупантів. Їм важко облаштовувати нові рубежі оборони.
- Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів про тактику окупантів. За його словами, росіяни використовують застарілі методи війни у міських умовах, тому шансів втримати Херсон у них немає.
- Статистика звільнених міст та сіл на Херсонщині швидко змінюється. Станом на 26 жовтня Збройні Сили України звільнили близько 90 населених пунктів на Херсонщині.
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