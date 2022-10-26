Росіяни використовують застарілі методи війни у міських умовах, тому шансів втримати Херсон у них немає. Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Експерт зазначив, що зважаючи на бої у Маріуполі, Попасній і Сєвєродонецьку, ЗСУ продемонстрували те, що росіяни в міському бою використовують тактику і стратегію, які лише частково модернізовані з 1980-х років.

Вони використовують ще тактику радянських часів, частково адаптовану під сучасність... На сьогодні російські окупанти не мають того досвіду і професійного рівня боїв у місті, які мають ЗСУ,

– пояснив оглядач.

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За його словами, на противагу цьому ЗСУ використовують сучасний досвід ведення боїв у місті, що дозволяє навіть у співвідношенні сил з ворогом 1 до 15 і 20 бути ефективними.

"Звільнення Херсона, я більш ніж впевнений, буде на користь ЗСУ, у них є перевага. Скільки це займе часу – це вже інше питання. Факт залишається фактом: росіяни все добре розуміють, вони не зможуть утримувати Правобережжя Херсонщини та Херсон", – додав оглядач.

На його думку, щодо Херсона питання стоїть у тому, "як і коли окупанти тікатимуть" з Правобережжя і скільки у Кремлі готові віддати своїх військовослужбовців "на жертвоприношення, щоб утримувати цю територію якомога довше".

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