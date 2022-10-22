Таку думку 24 каналу озвучив колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Раніше повідомлялось про те, що російські військові повністю покинули Чкалове та Чарівне на Херсонщині.

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У росіян є сумний досвід вуличних боїв

Ступак розповів, що в росіян є дуже сумний досвід вуличних боїв у Грозному ще в першій Чеченській кампанії. Вони заходили колонами, думали швидко все там вирішать, але все затяглося.

З приводу цього, в них досі є фантомні болі,

– зазначив колишній співробітник СБУ.

Наші військові можуть зупинити все постачання в Херсон

Експерт Українського інституту майбутнього продовжив, що наші військові можуть зупинити все постачання росіян до Херсона. Це реально, з огляду на географію, на наявність у нас далекобійних артилерійських систем, систем залпового вогню з далеким радіусом дії.

"Навіть на лівому березі Херсонщини росіяни були змушені відтягувати свої склади, місця розташування трохи далі від берега, на 50 – 50 кілометрів, щоб уникнути влучання по своїх позиціях", – зауважив Ступак.

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Цивільні мають виїхати з Херсона

Він додав, що нині найкращим варіантом для цивільних є залишити місто. Люди мають спробувати виїхати через Крим, Ростов, Грузію, Туреччину, країни Балтії, повернутись в Україну або залишитись у Європі. Ніхто не знає, чи будуть міські бої, чи ні.

У будь-якому випадку будуть зачистки. Електропостачання буде зіпсоване на певний період часу, водопостачання буде з перебоями. Цивільні повинні до цього готуватися,

– наголосив колишній співробітник СБУ.

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