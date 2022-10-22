В Інституті з вивчення війни проаналізували дані з відкритих джерел. Укладачі звіту спробували пояснити, кому та чому може бути вигідним підрив Каховської ГЕС.

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Підрив дамби вигідний для самих росіян

Аналітики припускають, що російські військові дійсно можуть спробувати підірвати дамбу на Каховській ГЕС. Така дія може допомогти ворогові прикрити його відхід. Крім того, вона не дозволить українським військовим переслідувати окупантів вглиб Херсонської області.

Відразу ж укладачі звіту зауважили, що у підриві ГЕС, з високою ймовірністю, звинуватять саме Україну. Зауважимо, що Росія регулярно робить закиди у бік нашої держави, а потім сама і робить те, що буцімто мали б робити ЗСУ. Це звична для них практика, яку ми встигли зауважити упродовж останніх місяців.

Чому Україні підрив не вигідний

Водночас в Інституті з вивчення війни пояснили, що не так з закидом про підрив саме Україною. Аналітики наголошують, що відповідна дія стане причиною затоплення 80 українських міст. Крім того, вибух на ГЕС може завдати неабияких збитків електропостачанню. Нагадаємо, що ворог серйозно пошкодив 40% нашої енергетичної інфраструктури.

Тож потрібний цей теракт винятково Росії. Він дозволить прикрити російське військо, коли воно відступатиме. А розширення Дніпра стане черговою перепоною для ЗСУ, адже потрібно буде перебратися на той берег, щоб продовжувати контрнаступ.

Росія продовжує сипати абсурдними заявами

Аналітики додають, що заяви про те, що російські військові не підриватимуть дамбу у страху позбавити Крим водопостачання – абсурдні. Як наголошують укладачі звіту, півострів від початку анексії виживав без доступу до каналу, що витікає з Дніпра. Тож зараз говорити про якісь можливі проблеми для його мешканців безглуздо. Упродовж років ми мали можливість спостерігати за тим, як окупанти забезпечували Крим водою, хоч і не мали доступу до цього каналу.

Росіяни намагаються зберегти буферну зону

За словами аналітиків, ворог прагне утримати схід Херсонщини не через можливі проблеми з водопостачання. Першочергова мета – створення буферної зони. Вона має дозволити захистити Крим, а також не дати артилерії України наблизитися у зону, яка б дозволила бити по ньому. І саме тому підрив дамби, на думку військового керівництва Росії, може дозволити зберегти відповідну буферну зону.

Чим загрожує підрив Каховської ГЕС

Зауважимо, що 21 жовтня президент України Володимир Зеленський зробив чергове попередження. Він наголосив, що підрив дамби може призвести до переривання водопостачання більшої частини Півдня України.

Крім того, вибух на Каховській ГЕС може спричинити серйозний ризик для Запорізької АЕС. Нагадаємо, що вона розташована вище за течією дамби.

Власне, для охолодження об'єктів станції і використовується вода з Каховського водосховища.

Додамо, що ворог планував підірвати Каховську ГЕС ще у квітні. Відповідну інформацію озвучили у ГУР МО. Водночас слід розуміти, що зараз окупанти займаються мінуванням шлюзів. Тож у будь-який момент погроза може трансформуватися у справжній теракт.

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