Такое мнение 24 каналу озвучил бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Ранее сообщалось о том, что российские военные полностью покинули Чкалово и Чаривное в Херсонской области.
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У россиян есть печальный опыт уличных боев
Ступак рассказал, что у россиян очень печальный опыт уличных боев в Грозном еще в первой Чеченской кампании. Они заходили колоннами, думали что быстро все там решат, но все затянулось.
По поводу этого, у них до сих пор есть фантомные боли,
– отметил бывший сотрудник СБУ.
Наши военные могут остановить все поставки в Херсон
Эксперт Украинского института будущего продолжил, что наши военные могут остановить все поставки россиян в Херсон. Это реально, учитывая географию, наличие у нас дальнобойных артиллерийских систем, систем залпового огня с дальним радиусом действия.
"Даже на левом берегу Херсонщины россияне были вынуждены оттягивать свои склады, места расположения чуть дальше от берега, на 50 – 50 километров, чтобы избежать попадания по своим позициям", – отметил Ступак.
Ступак ответил, что делать гражданским, если в Херсоне начнутся уличные бои: смотрите видео
Гражданские должны уехать из Херсона
Он добавил, что сейчас лучшим вариантом для гражданских является покинуть город. Люди должны попытаться уехать через Крым, Ростов, Грузию, Турцию, страны Балтии, вернуться в Украину или остаться в Европе. Никто не знает, будут ли уличные бои или нет.
В любом случае будут зачистки. Электроснабжение будет испорчено на определенный период времени, водоснабжение будет с перебоями. Гражданские должны к этому готовиться,
– подчеркнул бывший сотрудник СБУ.
Ситуация в Херсонской области: последние новости
- Российские захватчики приказали жителям временно оккупированного Херсона как можно скорее покинуть город. Людям сказали, чтобы они переправились сегодня на левый берег.
- Российские войска готовятся обороняться во временно оккупированном Херсоне. Сейчас оккупанты готовят город к уличным боям.
- В последние дни активно обсуждают возможный подрыв Каховской ГЭС. В то же время неясно, какой цели хочет достичь враг, если решится на такой теракт.