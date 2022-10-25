На Правобережжі Херсонщини Україна могла сформувати для ворожих сил "оперативний котел". Про це 24 каналу розповів військовий експерт Денис Попович.

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Експерт зазначив, що поки що немає передумов, щоб ЗСУ зайшли до Херсона вже сьогодні.

Попри те, що окупанти проводять евакуацію і ведуть інформаційну підготовку до "жесту доброї волі", але поки що ми не можемо сказати, що незабаром наші війська увійдуть до Херсона. Тому тут потрібно бути стриманим щодо прогнозів,

– пояснив оглядач.

За його словами, ситуація складається таким чином, що росіяни, ймовірно, збираються обороняти місто.

"Мені в останні декілька тижнів здається, що всі російські "воєнкори" придумують український наступ для того, щоб потім розповісти, як вони його "героїчно відбили". Вони пишуть про це доволі системно", – додав аналітик.

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На його думку, у Кремлі на сьогодні є дискусія щодо того, що робити з Херсоном.

"Достатня кількість військових відстоюють позицію, що треба звідти виходити. Тому що там формується "оперативний котел" для росіян, позаяк розбиті мости та переправи. З логістичної точки зору неможливо забезпечувати це угруповання", – резюмував політолог.

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