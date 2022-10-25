Про це 24 каналу сказав військовий оглядач Роман Бочкала. Він вважає, що Путін буде готовий піти на все, аби уповільнити темп визволення наших територій на Півдні.

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Чому Путіну важливо втримати Херсон

Бочкала зазначив, що питання ймовірності підриву росіянами Каховської ГЕС та можливого впливу цього на контрнаступальні дії ЗСУ є дуже складною темою.

Херсон чи якісь інші ключові позиції в Херсонській області, які вони вже майже втрачають, просто так навряд чи віддадуть,

– вважає військовий оглядач.

За його словами, Путіну важливо втримати ці позиції. Адже, якщо ми візьмемо Херсонську область, то вже не залишається жодних перепон для того, щоб заходити в Крим та відвойовувати його. Тому глава Кремля буде готовий піти на все, аби уповільнити темп визволення територій на Півдні.

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Що означають заяви Шойгу про "брудну" бомбу

Бочкала зауважив, що Збройні Сили України наразі набрали такий темп, що кожного дня звільняють нові населені пункти. Це вже є сталим процесом і росіяни це розуміють. Тому не можна відкидати того, що окупанти підуть на підлі й брудні кроки.

Він звернув увагу нате, що російський міністр оборони Сєргєй Шойгу днями почав активно обдзвонювати світових лідерів, заявляючи, що Україна нібито хоче застосувати "брудну" бомбу.

Якщо Росія намагається когось запевнити в тому, що нібито Україна щось готує, це означає одне – що Росія вже усе приготувала,

– сказав Бочкала.

За його словами, з огляду на це, видається, що росіяни вже мають підґрунтя. Тому, якщо Кремль справді наважиться підняти військові ставки і вийти на новий ескалаційний крок, хочеться сподіватися, що світова спільнота на це відповість превентивно.

Важливо! Росіяни готуються до битви за Херсон і не готові так просто залишати окуповане місто. За даними Інституту вивчення війни, вони справді переправляють частину військ на другий берег Дніпра, однак поки не збираються відступати.

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