Про це 24 каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін. Він не виключає, що окупанти можуть піти на певну хитрість, тому вони зараз виселяють цивільне населення.

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Росіяни можуть готувати пастку

Фейгін нагадав, що новий командувач військ Росії в Україні Сєргєй Суровікін днями натякав на ухвалення "непростих рішень" щодо Херсона. А під цим можна розуміти будь-що – перегрупування, "жест доброї волі" або щось подібне.

Схоже, що баланс складається не на користь, принаймні поки що, російських Збройних сил. Хоча вони туди перекидають мобілізованих, додали декілька так званих БТГ. Чи допоможе їм це – ось питання!?,

– наголосив правозахисник.

За його словами, з іншого боку, не дуже віриться в те, що російські окупанти просто так залишать правий берег та переберуться на лівий.

Я думаю, що якась у цьому є пастка. Якась є хімія така Суровікіна або самого Путіна. Хоча, по-моєму, він не демонстрував дива кмітливості,

– сказав Фейгін.

Він не виключає, що у росіян могли змінитися пріоритети. Тому окупанти можуть залишити Херсон, але навалитися на Північ та рушити звідти на Київську область або на Львів по лінії кордону, щоб перекрити постачання озброєнь з боку Заходу.

У разі чого окупанти можуть підірвати Каховську дамбу

Фейгін вважає, що зараз окупантам немає жодного сенсу підривати Каховську дамбу, адже заллє їх. Якщо ж українські захисники ввірвуться в Херсон та деокупують більшу частину території області на правому березі, то тоді росіяни можуть пустити воду.

Може, в цьому саме й хитрість. У кожному разі вони виселяють і цивільне населення. Тобто збираються воювати в місті. А міські бої справа така, що дуже пов'язана з втратами,

– зазначив правозахисник.

Він зауважив, що від окупантів можна очікувати будь-чого. Наразі ж вони масово обстрілюють усю територію України, б'ють по критичній інфраструктурі, щоб найбільша шкода була саме цивільному населенню.

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Чому окупанти можуть це зробити

Фейгін зауважив, що росіяни зараз опинилися в такому становищі, що, якщо наважаться на підрив дамби, то їм буде байдуже, яку територію вони затоплять, а також те, що до Криму не буде води.

Та власне й Крим так само. Тому що Крим ще 8 місяців тому ніякої води не мав. Але ж вони якось викручувалися. Тому насправді я не виключаю, що це може бути засобом створення проблеми українській владі у разі деокупації правого берега,

– заявив правозахисник.

За його словами, в разі затоплення значної шкоди буде завдано народному господарству. І це стане великою проблемою, якою неможливо буде займатися в умовах війни.

Фейгін вважає, що окупанти все ж спробують втримати якусь ділянку на Херсонщині. І, якщо зрозуміють, що вже не здатні продовжувати це робити, то залишать правий берег.

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