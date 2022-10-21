Про це 24 каналу сказав військовий експерт, аналітик Андрій Харук. Він наголосив, що ліквідація окупантів на правому березі дозволить ЗСУ перекинути додаткові війська на лівий.
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Яка зараз ситуація на правобережжі Херсонщини
Харук зазначив, що наразі на Херсонщині спостерігається не втеча росіян, а спроба їхнього відступу. Адже окупанти розуміють, що логістика їхнього угруповання на правому березі є надзвичайно складною.
За його словами, цей плацдарм загарбникам дуже потрібний для потенційного наступу, наприклад, на Миколаїв і далі, можливо, навіть для прориву до Придністров'я. Це, якщо говорити про плани рівня лютого – березня.
Зараз, зрозуміло, таких планів вони будувати не можуть, з огляду на реальну оцінку наявних ресурсів. Відповідно, утримання правобережного плацдарму для них, з одного боку, є потрібним з погляду політики. Але з військового погляду він зараз, як валіза без ручки,
– наголосив військовий експерт.
Тобто, зауважив він, особливих виграшів росіяни досягти там не можуть. А радикально посилити угруповання для наступу їм вкрай складно.
Харук пояснив,яка небезпека чекатиме на росіян у разі входу ЗСУ в Херсон: дивіться відео
Яка небезпека чекатиме на росіян у разі переходу на лівий берег
Харук зауважив, що закріпитися теоретично можна й на лівому березі. Інша справа, що правий берег Дніпра все-таки вищий і позиції їхні на лівому будуть дещо програшними.
Тут виникає ще одна небезпека. Тому що ліквідація правобережного плацдарму дозволить і нашим Збройним Силам перекинути додаткові війська, скажімо, на лівий берег на територію Запорізької області, поки що частково окупованої,
– заявив військовий експерт.
І, за його словами, ЗСУ там можуть створити певну загрозу з північного напрямку на Мелітополь. А росіянам доведеться рахуватися з тим, що їм потрібно буде посилювати оборону не стільки по Дніпру, скільки переміщувати угруповання на північну ділянку фронту.
Вихід наших військ на берег Дніпра в Херсоні фактично означатиме закінчення певного етапу бойових дій. Далі форсувати Дніпро нашим підрозділам буде складно, а ось перенесення центру бойових дій у напрямку Запоріжжя та на окупований Мелітополь – це цілком можливо й виглядало би раціонально,
– наголосив Харук.
Водночас він додав, що не можна виключати того, що зусилля ЗСУ буде переміщено на нинішній північний фланг, тобто стик Харківської й Луганської областей.
Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині: головне
- Україна продовжує звільняти населені пункти на Херсонщині один за одним. За оцінками західних військових аналітиків, ЗСУ можуть відтіснити фронт до Дніпра вже найближчим часом.
- Водночас у ЗСУ зазначають, що до Херсона нашим військовим не так уже й багато залишилося. Але треба зрозуміти, що у них попереду ще вдосталь роботи.
- Депутат Херсонської облради, військовослужбовець ТрО Сергій Хлань заявив, що у росіян немає ресурсів, щоб довго утримувати місто в окупації. Через проблеми з логістикою вуличних боїв за Херсон не буде.