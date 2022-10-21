Про це 24 каналу сказав військовий експерт, аналітик Андрій Харук. Він наголосив, що ліквідація окупантів на правому березі дозволить ЗСУ перекинути додаткові війська на лівий.

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Яка зараз ситуація на правобережжі Херсонщини

Харук зазначив, що наразі на Херсонщині спостерігається не втеча росіян, а спроба їхнього відступу. Адже окупанти розуміють, що логістика їхнього угруповання на правому березі є надзвичайно складною.

За його словами, цей плацдарм загарбникам дуже потрібний для потенційного наступу, наприклад, на Миколаїв і далі, можливо, навіть для прориву до Придністров'я. Це, якщо говорити про плани рівня лютого – березня.

Зараз, зрозуміло, таких планів вони будувати не можуть, з огляду на реальну оцінку наявних ресурсів. Відповідно, утримання правобережного плацдарму для них, з одного боку, є потрібним з погляду політики. Але з військового погляду він зараз, як валіза без ручки,

– наголосив військовий експерт.

Тобто, зауважив він, особливих виграшів росіяни досягти там не можуть. А радикально посилити угруповання для наступу їм вкрай складно.

Харук пояснив,яка небезпека чекатиме на росіян у разі входу ЗСУ в Херсон: дивіться відео

Яка небезпека чекатиме на росіян у разі переходу на лівий берег

Харук зауважив, що закріпитися теоретично можна й на лівому березі. Інша справа, що правий берег Дніпра все-таки вищий і позиції їхні на лівому будуть дещо програшними.

Тут виникає ще одна небезпека. Тому що ліквідація правобережного плацдарму дозволить і нашим Збройним Силам перекинути додаткові війська, скажімо, на лівий берег на територію Запорізької області, поки що частково окупованої,

– заявив військовий експерт.

І, за його словами, ЗСУ там можуть створити певну загрозу з північного напрямку на Мелітополь. А росіянам доведеться рахуватися з тим, що їм потрібно буде посилювати оборону не стільки по Дніпру, скільки переміщувати угруповання на північну ділянку фронту.

Вихід наших військ на берег Дніпра в Херсоні фактично означатиме закінчення певного етапу бойових дій. Далі форсувати Дніпро нашим підрозділам буде складно, а ось перенесення центру бойових дій у напрямку Запоріжжя та на окупований Мелітополь – це цілком можливо й виглядало би раціонально,

– наголосив Харук.

Водночас він додав, що не можна виключати того, що зусилля ЗСУ буде переміщено на нинішній північний фланг, тобто стик Харківської й Луганської областей.

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