Про це 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. Він зауважив, що російські окупанти збільшують чисельність свого угруповання в Херсонській області.

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На Херсонщині буде важка битва

Жданов зазначив, що окупанти відводять від Херсона ФСБ, Росгвардію, колаборантів та гауляйтерів. Те ж саме стосується кадирівців, які є бійцями Росгвардії. Водночас росіяни заводять туди інші батальйонно-тактичні групи з резерву, який був у них в районі Мелітополя.

На сьогодні угруповання російських військ на правому березі, на жаль, збільшується. З військового погляду я можу припустити, що вони будуть битися за Херсон. І ця битва буде дуже важка для нас,

– сказав військовий експерт.

Він вважає, що загарбники навряд чи знайдуть зброю, якою можуть нас здивувати. Але окупанти збільшують чисельність свого угруповання. Це свідчить про те, що вони будуть боронитися та намагатися виконати наказ Путіна, не зробивши ані кроку назад.

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Жданов також прокоментував заяви російських пропагандистів, які стверджують, що вже декілька разів відбили наступ наших захисників на Херсонщині.

За словами військового експерта, Збройні Сили України наразі промацують оборону противника щодо наявності у нього слабких місць.

Там є контратаки, але не контрнаступ. Є контратаки на окремих ділянках для перевірки міцності оборони противника,

– пояснив він.

Жданов додав, що українські воїни підтискають, намагаються застосовувати дистанційні способи ведення війни – артилерію, реактивну артилерію та авіацію. Але поки що не здійснюють штурмові дії.

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