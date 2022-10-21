Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что российские оккупанты увеличивают численность своей группировки в Херсонской области.
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В Херсонской области будет тяжелая битва
Жданов отметил, что оккупанты отводят от Херсона ФСБ, Росгвардию, коллаборантов и гауляйтеров. То же касается кадыровцев, которые являются бойцами Росгвардии. В то же время россияне заводят туда другие батальонно-тактические группы из резерва, находившегося у них в районе Мелитополя.
На сегодняшний день группировка российских войск на правом берегу, к сожалению, увеличивается. С военной точки зрения я могу предположить, что они будут сражаться за Херсон. И эта битва будет очень трудна для нас,
– сказал военный эксперт.
Он считает, что захватчики вряд ли найдут оружие, которым могут нас удивить. Но оккупанты увеличивают численность своей группировки. Это свидетельствует о том, что они будут защищаться и пытаться выполнить приказ Путина, не сделав ни шагу назад.
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Жданов также прокомментировал заявления российских пропагандистов, утверждающих, что уже несколько раз отразили наступление наших защитников в Херсонской области.
По словам военного эксперта, Вооруженные Силы Украины прощупывают оборону противника относительно наличия у него слабых мест.
Там есть контратаки, но не контрнаступление. Есть контратаки на отдельных участках для проверки прочности обороны противника,
– объяснил он.
Жданов добавил, что украинские воины поджимают, пытаются применять дистанционные способы ведения войны – артиллерию, реактивную артиллерию и авиацию. Но пока не совершают штурмовые действия.
Контрнаступление ВСУ в Херсонской области: главное
- Украина продолжает освобождать населенные пункты в Херсонской области один за другим. По оценкам западных военных аналитиков, ВСУ могут оттеснить фронт к Днепру уже в ближайшее время.
- В то же время в ВСУ отмечают, что до Херсона нашим военным не так уж много осталось. Но надо понимать, что у них впереди еще достаточно работы.
- Депутат Херсонского облсовета, военнослужащий ТРО Сергей Хлань заявил, что у россиян нет ресурсов, чтобы долго удерживать город в оккупации. Из-за проблем с логистикой уличных боев за Херсон не будет.