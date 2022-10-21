Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, аналитик Андрей Харук. Он подчеркнул, что ликвидация оккупантов на правом берегу позволит ВСУ перебросить дополнительные войска на левый.

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Какая сейчас ситуация на правобережье Херсонщины

Харук отметил, что сейчас на Херсонщине наблюдается не бегство россиян, а попытка их отступления. Ведь оккупанты понимают, что логистика их группировки на правом берегу чрезвычайно сложная.

По его словам, этот плацдарм захватчикам очень нужен для потенциального наступления, например, на Николаев и дальше, возможно, даже для прорыва в Приднестровье. Это, если говорить о планах уровня февраля – марта.

Сейчас, разумеется, такие планы они строить не могут, учитывая реальную оценку имеющихся ресурсов. Соответственно, удержание правобережного плацдарма для них, с одной стороны, нужно с точки зрения политики. Но с военной точки зрения он сейчас, как чемодан без ручки,

– подчеркнул военный эксперт.

То есть, заметил он, особых выигрышей россияне добиться там не могут. А радикально усилить группировку для наступления им очень сложно.

Харук объяснил, какая опасность будет ждать россиян в случае входа ВСУ в Херсон: смотрите видео

Какая опасность будет ждать россиян в случае перехода на левый берег

Харук заметил, что закрепиться теоретически можно и на левом берегу. Другое дело, что правый берег Днепра все же выше и позиции их на левом будут несколько проигрышными.

Здесь возникает еще одна опасность. Потому что ликвидация правобережного плацдарма позволит и нашим Вооруженным Силам перебросить дополнительные войска, скажем, на левый берег на территорию Запорожской области, пока частично оккупированную,

– заявил военный эксперт.

И, по его словам, ВСУ могут создать определенную угрозу с северного направления на Мелитополь. А россиянам придется считаться с тем, что им нужно будет усиливать оборону не столько по Днепру, сколько перемещать группировки на северный участок фронта.

Выход наших войск на берег Днепра в Херсоне будет фактически означать окончание определенного этапа боевых действий. Дальше форсировать Днепр нашим подразделениям будет сложно, а вот перенос центра боевых действий в направлении Запорожья и на оккупированный Мелитополь – это вполне возможно и выглядело бы рационально,

– подчеркнул Харук.

В то же время он добавил, что нельзя исключать, что усилия ВСУ будут перемещены на нынешний северный фланг, то есть стык Харьковской и Луганской областей.

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