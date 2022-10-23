Об этом 24 каналу сказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он не исключает, что оккупанты могут пойти на определенную хитрость, поэтому они сейчас выселяют гражданское население.

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Россияне могут готовить ловушку

Фейгин напомнил, что новый командующий войсками России в Украине Сергей Суровикин на днях намекал на принятие "непростых решений" по Херсону. А под этим можно понимать что угодно – перегруппировку, "жест доброй воли" или нечто подобное.

Похоже, что баланс складывается не в пользу, по крайней мере, пока, российских Вооруженных сил. Хотя они туда перебрасывают мобилизованных, добавили несколько так называемых БТГ. Поможет ли им это – вот вопрос!?,

– подчеркнул правозащитник.

По его словам, с другой стороны, не очень верится в то, что российские оккупанты просто так оставят правый берег и переберутся на левый.

Я думаю, что какая-то в этом ловушка. Какая-то химия такая Суровикина или самого Путина. Хотя, по-моему, он не демонстрировал чуда сообразительности,

– сказал Фейгин.

Он не исключает, что у россиян могли измениться приоритеты. Поэтому оккупанты могут покинуть Херсон, но навалиться на Север и двинуться оттуда на Киевскую область или Львов по линии границы, чтобы перекрыть поставки вооружений со стороны Запада.

В случае чего оккупанты могут взорвать Каховскую дамбу

Фейгин считает, что сейчас оккупантам нет никакого смысла взрывать Каховскую дамбу, ведь зальет их. Если же украинские защитники ворвутся в Херсон и деоккупируют большую часть территории области на правом берегу, тогда россияне могут пустить воду.

Может, в этом как раз и хитрость. Во всяком случае, они выселяют и гражданское население. То есть, собираются воевать в городе. А городские бои дело такое, что очень связано с потерями,

– отметил правозащитник.

Он заметил, что от оккупантов можно ожидать чего угодно. Сейчас они массово обстреливают всю территорию Украины, бьют по критической инфраструктуре, чтобы наибольший ущерб был именно гражданскому населению.

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Почему оккупанты могут это сделать

Фейгин отметил, что россияне сейчас оказались в таком положении, что, если отважатся на подрыв дамбы, то им будет безразлично, какую территорию они затопят, а также то, что в Крым не будет поступать вода.

Да, собственно, и Крым так же. Потому что в Крыму еще 8 месяцев назад никакой воды не было. Но ведь они как-то выкручивались. Поэтому на самом деле я не исключаю, что это может быть средством создания проблемы украинским властям в случае деоккупации правого берега,

– заявил правозащитник.

По его словам, в случае затопления значительный ущерб будет нанесен народному хозяйству. И это станет большой проблемой, которой невозможно будет заниматься в условиях войны.

Фейгин считает, что оккупанты все же попытаются удержать какой-то участок в Херсонской области. И если поймут, что уже не способны продолжать это делать, то оставят правый берег.

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