Об этом 24 каналу сказал военный обозреватель Роман Бочкала. Он считает, что Путин будет готов пойти на все, чтобы замедлить темп освобождения наших территорий на Юге.

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Почему Путину важно удержать Херсон

Бочкала отметил, что вопрос вероятности подрыва россиянами Каховской ГЭС и возможного влияния этого на контрнаступательные действия ВСУ очень сложная тема.

Херсон или другие ключевые позиции в Херсонской области, которые они уже почти теряют, просто так вряд ли отдадут,

– считает военный обозреватель.

По его словам, Путину важно удержать эти позиции. Ведь если мы возьмем Херсонскую область, то уже не остается никаких препятствий для того, чтобы заходить в Крым и отвоевывать его. Потому глава Кремля будет готов пойти на все, чтобы замедлить темп освобождения территорий на Юге.

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Что означают заявления Шойгу о "грязной" бомбе

Бочкала отметил, что Вооруженные Силы Украины набрали такой темп, что каждый день освобождают новые населенные пункты. Это уже устойчивый процесс и россияне это понимают. Поэтому нельзя исключать того, что оккупанты пойдут на подлые и грязные шаги.

Он обратил внимание, что российский министр обороны Сергей Шойгу на днях начал активно обзванивать мировых лидеров , заявляя, что Украина якобы хочет применить "грязную" бомбу.

Если Россия пытается кого-то заверить в том, что якобы Украина что-то готовит, значит одно – что Россия уже все приготовила,

– сказал Бочкала.

По его словам, учитывая это, кажется, что россияне уже имеют почву. Поэтому если Кремль действительно решится поднять военные ставки и выйти на новый эскалационный шаг, хочется надеяться, что мировое сообщество на это ответит превентивно.

Важно! Россияне готовятся к битве за Херсон и не готовы так просто покидать оккупированный город. По данным Института изучения войны, они действительно переправляют часть войск на другой берег Днепра, но пока не собираются отступать.

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