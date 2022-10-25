Об этом 24 каналу сказал военный обозреватель Роман Бочкала. Он считает, что Путин будет готов пойти на все, чтобы замедлить темп освобождения наших территорий на Юге.
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Почему Путину важно удержать Херсон
Бочкала отметил, что вопрос вероятности подрыва россиянами Каховской ГЭС и возможного влияния этого на контрнаступательные действия ВСУ очень сложная тема.
Херсон или другие ключевые позиции в Херсонской области, которые они уже почти теряют, просто так вряд ли отдадут,
– считает военный обозреватель.
По его словам, Путину важно удержать эти позиции. Ведь если мы возьмем Херсонскую область, то уже не остается никаких препятствий для того, чтобы заходить в Крым и отвоевывать его. Потому глава Кремля будет готов пойти на все, чтобы замедлить темп освобождения территорий на Юге.
Почему Херсонщина важна для Путина и сможет ли подрыв Каховской ГЭС остановить контрнаступление ВСУ: смотрите видео
Что означают заявления Шойгу о "грязной" бомбе
Бочкала отметил, что Вооруженные Силы Украины набрали такой темп, что каждый день освобождают новые населенные пункты. Это уже устойчивый процесс и россияне это понимают. Поэтому нельзя исключать того, что оккупанты пойдут на подлые и грязные шаги.
Он обратил внимание, что российский министр обороны Сергей Шойгу на днях начал активно обзванивать мировых лидеров , заявляя, что Украина якобы хочет применить "грязную" бомбу.
Если Россия пытается кого-то заверить в том, что якобы Украина что-то готовит, значит одно – что Россия уже все приготовила,
– сказал Бочкала.
По его словам, учитывая это, кажется, что россияне уже имеют почву. Поэтому если Кремль действительно решится поднять военные ставки и выйти на новый эскалационный шаг, хочется надеяться, что мировое сообщество на это ответит превентивно.
Какая ситуация сейчас в Херсонской области: главное
- Украина продолжает увольнять населенные пункты в Херсонской области один за другим. По оценкам западных военных аналитиков, ВСУ могут оттеснить фронт к Днепру уже в ближайшее время.
- В то же время в ВСУ отмечают, что до Херсона нашим военным не так уж много осталось . Но надо понять, что у них впереди еще достаточно работы.
- В последние дни россияне вывозят живую силу и технику с правого берега Херсона. В ОК "Юг" подтвердили, что оккупанты панически проводят переформатирование подразделений.