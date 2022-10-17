Річ у тім, що загарбники будуть відрізані від основних транспортних артерій. Про це 24 каналу сказав військовослужбовець ТРО, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

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Окупанти відкотяться до Херсона

Якщо буде зачищена північна частина Херсонщини до річки Інгулець, залишиться дуже маленька відстань. Окупанти там тримають свої сили саме на лінії оборони, далі йде певна пустота.

Ми бачили біля Осокорівки, коли пробили фронт окупантів, там за декілька діб наші ЗСУ пройшли на 30 кілометрів вглиб ворога, і він відступав. Росіяни не можуть швидко окопуватись. Трохи далі є резерви, тож вони починають робити лінію оборони. З лінії фронту вони відкочуються вглиб тилу,

– пояснив військовий.

У такому випадку окупанти дійсно відкотяться до Херсону. Далі постане питання – чи триматися за нього і вести вуличні бої?

"На мою думку, це абсолютно нелогічно, тому що триматися за Херсон вони довго не зможуть", – наголошує Хлань.

По-перше, вони будуть відрізані від переправ біля Антонівського мосту. По-друге, гребля Каховської ГЕС та альтернативні переправи також будуть втрачені. Наразі перекидання техніки, зауважує Хлань, відбувається, хоч і невеликим темпами й не в повному обсязі. Дар'ївська переправа працює, техніка перекидається через Дар'ївку на Херсон.

А коли Херсон буде остаточно відрізаний від цих транспортних артерій, можливості в окупантів триматися за місто не буде. Нехай вони перепливають на тих надувних качках, які вони повикрадали з магазинів,

– підсумував Сергій Хлань.

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