Дело в том, что захватчики будут отрезаны от основных транспортных артерий. Об этом 24 каналу сказал военнослужащий ТРО, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
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Оккупанты откатятся к Херсону
Если будет зачищена северная часть Херсонщины до реки Ингулец, останется очень небольшое расстояние. Оккупанты там держат свои силы именно на линии обороны, дальше идет определенная пустота.
Мы видели у Осокоровки, когда пробили фронт оккупантов, там за несколько суток наши ВСУ прошли на 30 километров вглубь врага, и он отступал. Россияне не могут быстро окапываться. Чуть дальше есть резервы, так что они начинают делать линию обороны. С линии фронта они откатываются вглубь тыла,
– объяснил военный.
В таком случае оккупанты действительно откатятся к Херсону. Дальше встанет вопрос – держаться ли за него и вести уличные бои?
"По моему мнению, это абсолютно нелогично, потому что держаться за Херсон они долго не смогут", – отмечает Хлань.
Во-первых, они будут отрезаны от переправ у Антоновского моста. Во-вторых, дамба Каховской ГЭС и альтернативные переправы также будут потеряны. Пока переброс техники, отмечает Хлань, происходит, хоть и небольшими темпами и не в полном объеме. Дарьевская переправа работает, техника перебрасывается через Дарьевку на Херсон.
А когда Херсон будет окончательно отрезан от этих транспортных артерий, возможности у оккупантов держаться за город не будет. Пусть они переплывают на тех надувных утках, которые они украли из магазинов,
– подытожил Сергей Хлань.
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Контрнаступление на Херсон: последние новости
- ВСУ наступают в Херсонской области по трем направлениям, ведь продавили важный опорный пункт россиян Давыдов Брод. Как утверждает военный эксперт Александр Мусиенко, после освобождения Снигиревки судьба Херсона фактически будет решена.
- Ситуация на правобережье Херсонщины у оккупантов критическая. По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, у россиян действительно нет снабжения с левого на правый берег.
- Захватчики паникуют, что их плацдарм будет уменьшаться, а значит, будет труднее его удерживать. Советник главы ОП подчеркнул: маленькая территория, которая окружена с трех сторон, простреливается. Никакая армия мира долго так не выдержит. Следовательно, россияне вскоре могут прибегнуть к очередному "жесту доброй воли".
- Бойцы ВСУ продолжают уничтожать российских захватчиков на Юге. В частности, они ликвидировали 2 вражеских склада с боеприпасами в Бериславском районе, а в Каховском – снова "хлопок".
- Страна-агрессор снова прибегла к своей привычной практике этнических чисток на оккупированных землях. Враг продолжает массово депортировать украинцев из Херсонской области, нарушая все международные законы и нормы.