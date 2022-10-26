Окупанти будуть змушені тікати без бою

Російські окупанти не зможуть давати відсіч Збройним Силам України у Херсоні. Про це в інтерв'ю заявив міністр оборони Олексій Резніков.

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А все тому, що наші військові контролюють всі мости через Дніпро.

Не зовсім вірю, що росіяни матимуть змогу вести вуличні бої. Тому що для них це не оптимальний варіант. Ми контролюємо всі мости на річці Дніпро, використовуючи HIMARS та іншу артилерію. Для них ризиковано залишатись у Херсоні, бо вони потім не зможуть втекти, як зробили це в Ізюмі,

– пояснив міністр.

Отож ворогу доведеться втекти з міста ще до того, як туди зайдуть ЗСУ. Адже в іншому разі – шляху для відступу не буде.

За словами Резнікова, зараз війна в Україні перебуває на третьому етапі – поступовому звільненні окупованих територій. Перший етап полягав у тому, щоб зупинити російську армію, а другий – стабілізувати ситуацію на фронті.

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Резніков розповів, що зараз ЗСУ почали просуватися значно повільніше. Причина цього проста – погана погода, зокрема дощі.

Аналітики американського Інституту вивчення війни встановили, що війська держави-агресорки не планують відступати, а готуються битися за Херсон. Паралельно з переміщенням частини військ на другий берег Дніпра, росіяни зводять фортифікаційні споруди.

Голова розвідки Кирило Буданов вважає, що ЗСУ можуть звільнити Херсон до кінця року. При цьому він зазначив, що це буде непросто, адже ворог готується до оборони. Однак для росіян є ризик потрапити в оточення.

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