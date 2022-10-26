Херсон не буде "жестом доброї волі"

Про це 24 каналу розказав російський опозиційний журналіст та колишній депутат Держдуми Росії Ігор Яковенко. Він зауважив, що російський диктатор не знає, як пояснювати втрату Херсона, бо жодним знайомим для нього способом це зробити не можна – ані якимось "жестом доброї волі", ані "відходом на зручніші позиці".

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Херсон – це знакова назва, це щось говорить вуху багатьох росіян, і пояснити це буде неможливо. Для цього, дуже ймовірно, що Путін влаштує якийсь серйозний теракт – або та сама "брудна бомба", або підірве водосховище,

– припустив Яковенко.

Він додав, що ситуація з Каховською ГЕС доволі складна для Росії у цьому контексті, адже інженери говорять, що підірвати цю греблю не так просто. Натомість з тією самою "брудною бомбою" у країни-агресорки мало б виникнути значно менше проблем. На думку опозиціонера, цей варіант проглядається, хоча і є низка причин, через які Путін не зможе зробити й цього.

Журналіст пояснив, що, на відміну від ядерної зброї, "брудна бомба" збирається вручну, тобто її не важко виготовити та підірвати. Ядерна ж зброя має зовсім інші механізми відстеження та запуску.

"Є багато причин, з яких Путін, попри все своє божевілля, або не захоче, або не зможе завдати ядерного удару. Але якусь гидоту він обов'язково спробує зробити", – вважає Яковенко.

Він впевнений, що прийняти поразку і просто так піти з Херсона Путін не зможе. А йти доведеться, адже його угруповання там фактично знищують, і в кінцевому результаті, як вважає Яковенко, до звільнення Херсона залишилися дні або тижні, навіть не місяці.

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"Брудну бомбу" обговорили на Радбезі ООН

Російський фейк про те, що це саме Україна готує "брудну бомбу" для удару обговорили на Раді Безпеки ООН. Очевидно, що Захід не повірив абсурдним заявам Шойгу, а тому спростував російський вид та назвав його помилковим приводом для посилення війни.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що такі звинувачення Росії свідчать про те, що Москва досі планує застосувати ядерну зброю і намагатиметься звинуватити Київ і неядерну Україну. Президент США Джо Байден додав, що якщо Росія все-таки зробить це, то "припуститься неймовірно серйозної помилки".