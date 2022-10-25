На жаль, для Херсона це – вирок. Якщо там будуть вести бої – на місто чекає доля Маріуполі. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Павло Нарожний.

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Я не впевнений, що ми будемо брати місто штурмом,

– додав він.

Як розвиватимуться події у Херсоні

Припускають, що окупанти відходитимуть від лінії фронту і зосереджуватимуться саме у Херсоні. Логістика там порушена, перекидати підкріплення їм складно.

"З усіх ліній постачання в них залишилися лише вертольоти, які приземляються у славнозвісну Чорнобаївку, або на необлаштовані майданчики, а також плавають баржі", – підкреслив Нарожний.

Але цього недостатньо, наголошує він, аби втримувати такий плацдарм і забезпечувати 20 – 30 тисяч військовослужбовців.

Це гра в одні ворота. Питання часу, коли це відбудеться. Я думаю, що Херсон візьмуть в облогу. Там буде майже мішок – позаду водна перешкода, попереду – ЗСУ. Найімовірніше, другий мішок сформується біля Берислава,

– наголосив військовий експерт.

За словами Нарожного, там наші бійці триматимуть угрупування росіян на голодному пайку і чекатимуть, поки вони почнуть здаватися. "Або ж будуть намагатися переправитися на інший берег. Варіантів небагато", – підсумував він.

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