На жаль, для Херсона це – вирок. Якщо там будуть вести бої – на місто чекає доля Маріуполі. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Павло Нарожний.
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Я не впевнений, що ми будемо брати місто штурмом,
– додав він.
Як розвиватимуться події у Херсоні
Припускають, що окупанти відходитимуть від лінії фронту і зосереджуватимуться саме у Херсоні. Логістика там порушена, перекидати підкріплення їм складно.
"З усіх ліній постачання в них залишилися лише вертольоти, які приземляються у славнозвісну Чорнобаївку, або на необлаштовані майданчики, а також плавають баржі", – підкреслив Нарожний.
Але цього недостатньо, наголошує він, аби втримувати такий плацдарм і забезпечувати 20 – 30 тисяч військовослужбовців.
Це гра в одні ворота. Питання часу, коли це відбудеться. Я думаю, що Херсон візьмуть в облогу. Там буде майже мішок – позаду водна перешкода, попереду – ЗСУ. Найімовірніше, другий мішок сформується біля Берислава,
– наголосив військовий експерт.
За словами Нарожного, там наші бійці триматимуть угрупування росіян на голодному пайку і чекатимуть, поки вони почнуть здаватися. "Або ж будуть намагатися переправитися на інший берег. Варіантів небагато", – підсумував він.
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Ситуація на Херсонщині: останні новини
- На Херсонщині росіяни зберігають перевагу у кількості особового складу, техніки й артилерії. Попри це, ЗСУ продовжують просуватися. На думку військового експерта Олега Жданова, наші війська творять чудеса.
- В ОК "Південь" повідомили, що нашим бійцям вдалося звільнити понад 90 населених пунктів на Херсонщині. Там мешкає понад 12 тисяч осіб.
- Росіяни продовжують проводити примусову "евакуацію" у Херсоні. Частину мешканців вивозять на лівий берег, а інших – депортують у Росію під дулом автоматів.
- В Інституті вивчення війни вважають, що війська держави-агресорки готуються до битви за Херсон і не готові так просто залишати окуповане місто. Вони справді переправляють частину військ на другий берег Дніпра, однак поки не збираються відступати.
- Окупанти замінували Каховську ГЕС і заявляють, буцімто її "планує підірвати Україна". Втім, навіть підрив гідроелектростанції не зможе зупинити контрнаступ ЗСУ.