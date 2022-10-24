Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, російські загарбники створили видимість, начебто вони тікають з Херсона.

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Росіяни вдавали, що тікають з Херсона

Однак, ймовірно, це була лише інформаційно-психологічна операція ворога. Як пояснив військовий експерт, росіяни самі поширили інформацію про те, що вони нібито відходять з Херсона.

"Але насправді це вони заходили на правий берег Дніпра. Росіяни перекидають туди й мобілізованих, й боєздатні частини, й справді готуються до боїв у Херсоні", – зазначив Нарожний.

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Він припустив, що окупанти налаштовані саме на міські бої через проблеми з постачанням. Адже доставити на правобережжя Херсонщини велику кількість боєприпасів для танків, палива, артилерійських снарядів вони не можуть.

Якщо такий сценарій буде реалізований, для Херсона це буде катастрофа. Місто буде зруйновано. Буде картина, подібна до Маріуполя,

– наголосив військовий експерт.

"Ми не будемо йти у лобову атаку"

Нарожний зазначив, що навряд чи дійде до міських боїв у Херсоні. Адже ЗСУ не мають намірів руйнувати українське місто.

Ми не будемо йти у лобову атаку та заходити у місто. З 2014 року у нас не було жодного випадку, коли б ми штурмували якесь місто,

– зауважив військовий експерт.

Він додав, що ЗСУ брали участь у міських боях лише під час оборони населених пунктів, як це зараз відбувається, наприклад, у Бахмуті.

Як Україна звільнятиме Херсон

Українські військові не йтимуть штурмом на Херсон, однак будуть і далі знищувати лінії постачання та військові бази ворога. Зокрема, ЗСУ завдаватимуть точкових ударів по об'єктах у Херсоні, де розмістилися російські війська.

Окупанти у такому форматі довго протриматися у місті не зможуть. Але це довгостроковий сценарій,

– зазначив Нарожний.

Він додав, що якщо ситуація розвиватиметься саме за таким сценарієм, то українська армія може звільнити Херсон навесні чи влітку 2023 року.

Чи могли б ЗСУ взяти Херсон в оточення

Ще одним варіантом дій ЗСУ, який обговорюють експерти, могло б стати оточення Херсона. У такому випадку українським військовим довелося б зайти у тил ворога через Нову Каховку. Однак такий варіант Нарожний вважає небезпечним.

Угруповання російських військовослужбовців у Новій Каховці доволі велике – 20 – 30 тисяч осіб. Вони боєздатні, адже у них є певне постачання. Йти туди буде не дуже розумним кроком,

– сказав військовий експерт.

Він додав, що без звільнення Херсона рухатися на Нову Каховку не варто.

Навіщо росіяни замінували Каховську ГЕС

Тим часом окупанти замінували дамбу Каховської ГЕС і погрожують її підривом. На думку військового експерта, це терористичний шантаж з боку ворога.

"Росіяни самі організували витік інформації про замінування дамби. Вони хотіли показати, мовляв, ось що ми можемо зробити. Це більше нагадує шантаж, аніж реалістичну історію", – сказав Нарожний.

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