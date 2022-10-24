Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, российские захватчики создали видимость, будто они бегут из Херсона.

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Россияне делали вид, что бегут из Херсона

Однако, вероятно, это была лишь информационно психологическая операция врага. Как пояснил военный эксперт, россияне сами распространили информацию о том, что они якобы уходят из Херсона.

"Но на самом деле это они заходили на правый берег Днепра. Россияне перебрасывают туда и мобилизованных, и боеспособные части, и действительно готовятся к боям в Херсоне", – отметил Нарожный.

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Он предположил, что оккупанты настроены именно на городские бои из-за проблем со снабжением. Ведь доставить на правобережье Херсона большое количество боеприпасов для танков, топлива, артиллерийских снарядов они не могут.

Если такой сценарий будет реализован, то для Херсона это будет катастрофа. Город будет разрушен. Будет картина подобная Мариуполю,

– подчеркнул военный эксперт.

"Мы не будем идти в лобовую атаку"

Нарожный отметил, что вряд ли дойдет до городских боев в Херсоне. Ведь ВСУ не намерены разрушать украинский город.

Мы не будем идти в лобовую атаку и заходить в город. С 2014 года у нас не было ни одного случая, когда мы бы штурмовали какой-то город,

– заметил военный эксперт.

Он добавил, что ВСУ участвовали в городских боях только во время обороны населенных пунктов, как это сейчас происходит, например, в Бахмуте.

Как Украина будет освобождать Херсон

Украинские военные не будут идти штурмом на Херсон, однако будут и дальше уничтожать линии снабжения и военные базы врага. В частности, ВСУ будут наносить точечные удары по объектам в Херсоне, где разместились российские войска.

Оккупанты в таком формате долго продержаться в городе не смогут. Но это долгосрочный сценарий,

– отметил Нарожный.

Он добавил, что если ситуация будет развиваться именно по такому сценарию, то украинская армия может освободить Херсон весной или летом 2023 года.

Могли бы ВСУ взять Херсон в окружение

Еще одним вариантом действий ВСУ, который обсуждают эксперты, могло бы стать оцепление Херсона. В таком случае украинским военным пришлось бы зайти в тыл врага через Новую Каховку. Однако такой вариант Нарожный считает опасным.

Группировка российских военнослужащих в Новой Каховке довольно большая – 20 – 30 тысяч человек. Они боеспособны, ведь у них есть определенные поставки. Идти туда будет не очень умным шагом,

– сказал военный эксперт.

Он добавил, что без освобождения Херсона двигаться на Новую Каховку не стоит.

Зачем россияне заминировали Каховскую ГЭС

Тем временем оккупанты заминировали дамбу Каховской ГЭС и угрожают ее подрывом. По мнению военного эксперта, это террористический шантаж со стороны врага.

"Россияне сами организовали утечку информации о заминировании дамбы. Они хотели показать, мол, вот что мы можем сделать. Это больше напоминает шантаж, чем реалистичную историю", – сказал Нарожный.

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