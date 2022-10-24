Наши защитники продолжают удерживать Бахмут, о чем сообщил один из военнослужащих, пишет 24 канал. Украинский защитник 24 октября записал видеообращение к украинцам из самого Бахмута.

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Наши дали "дрозда" оккупантам на отдельных направлениях в Бахмуте

24 октября. Бахмут – наш. Бахмут стоит и будет стоять. Ор*ов здесь нет, они самоутилизируются по-прежнему,

– сказал воин.

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Также украинский военнослужащий сообщил, что в Бахмуте обстановка глобально не изменилась. Он отметил, что "наши немного дали "дрозда" на отдельных направлениях в Бахмуте.

В то же время боец ВСУ призвал дождаться обнародования официальной информации.

Следует подчеркнуть, что в Бахмуте не функционирует критическая инфраструктура, что делает невозможным восстановление электроснабжения и водоснабжения. Потому местных жителей призывают эвакуироваться.

Россия пытается захватить Бахмут

Российский диктатор Владимир Путин надеется полностью захватить территорию Донецкой области. Как сказал советник главы ОП Алексей Арестович, кремлевский диктатор отдал приказ до конца октября взять Бахмут и Донецкую область.

Ежедневно в Генштабе ВСУ информируют, что оккупанты пытаются атаковать Бахмут, однако наши воины отбивают атаки россиян. На Бахмутском направлении враг ведет огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

При этом в России уже неоднократно заявляли об успехах возле Бахмута, что является циничной ложью. ВСУ по состоянию на 23 октября могли отбросить российских захватчиков на 2 километра от окрестностей Бахмута.

Институт исследования войны проанализировал информацию, которую распространяли российские пропагандисты. В ISW считают, что россияне врут об успехах возле Бахмута, чтобы скрыть свои поражения на Юге и на северо-востоке страны.

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