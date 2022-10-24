Наши защитники продолжают удерживать Бахмут, о чем сообщил один из военнослужащих, пишет 24 канал. Украинский защитник 24 октября записал видеообращение к украинцам из самого Бахмута.
Кстати Как дела в Бахмуте: Илон Маск тонко потролил Медведева
Наши дали "дрозда" оккупантам на отдельных направлениях в Бахмуте
24 октября. Бахмут – наш. Бахмут стоит и будет стоять. Ор*ов здесь нет, они самоутилизируются по-прежнему,
– сказал воин.
ВСУ контролируют Бахмут: видео Оперативный ВСУ
Также украинский военнослужащий сообщил, что в Бахмуте обстановка глобально не изменилась. Он отметил, что "наши немного дали "дрозда" на отдельных направлениях в Бахмуте.
В то же время боец ВСУ призвал дождаться обнародования официальной информации.
Следует подчеркнуть, что в Бахмуте не функционирует критическая инфраструктура, что делает невозможным восстановление электроснабжения и водоснабжения. Потому местных жителей призывают эвакуироваться.
Россия пытается захватить Бахмут
- Российский диктатор Владимир Путин надеется полностью захватить территорию Донецкой области. Как сказал советник главы ОП Алексей Арестович, кремлевский диктатор отдал приказ до конца октября взять Бахмут и Донецкую область.
- Ежедневно в Генштабе ВСУ информируют, что оккупанты пытаются атаковать Бахмут, однако наши воины отбивают атаки россиян. На Бахмутском направлении враг ведет огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.
- При этом в России уже неоднократно заявляли об успехах возле Бахмута, что является циничной ложью. ВСУ по состоянию на 23 октября могли отбросить российских захватчиков на 2 километра от окрестностей Бахмута.
- Институт исследования войны проанализировал информацию, которую распространяли российские пропагандисты. В ISW считают, что россияне врут об успехах возле Бахмута, чтобы скрыть свои поражения на Юге и на северо-востоке страны.
Ранее – Казанский показал кадры из ада в Бахмуте: смотрите видео