Росія досі має кількісну перевагу

Річ у тім, що Росія збільшує кількість своїх військ на правому березі. Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у своєму стрімі, повідомляє 24 канал.

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Він наголосив, що попри це, ЗСУ взяли цей регіон під вогневий контроль і здійснюють ураження тих засобів, які Росія використовує для перекидання військ та забезпечення життєдіяльності свого угруповання. І саме завдяки створенню різниці потреб і можливостей російського війська, українська сторона знижує його бойову здатність. Разом із тим росіяни продовжують спроби перекидати на Херсонщину мобілізованих, тим самим збільшуючи своє угруповання. Це перша причина, чому контрнаступ на Півдні просувається не так швидко.

По-друге, за словами Жданова, Україні досі не вистачає ресурсів, насамперед техніки та озброєння. Так, наші партнери обіцяють активізувати допомогу, але наразі кількісна перевага не користь ЗСУ навіть після останніх засідань у форматі "Рамштайн".

Наші війська творять чудеса героїзму в плані того, що ми меншою кількістю, а ще й ідемо в наступ, ще й звільняємо наші населені пункти, територію та громимо ворога,

– наголосив експерт.

Він зауважив, що зараз Україна досягла паритету лише на деяких ділянках. Наприклад, на Півдні, якщо говорити про авіацію, а також на Харківському та Південнобузькому напрямках, якщо говорити про артилерію. Однак варто розуміти, що у цьому паритеті Україна бере якістю, а от кількість залишається за росіянами.

"Перевага Росії у техніці залишилася. У них більше техніки, ніж у нас, їх більше за чисельністю особового складу на лінії фронту, ніж нас, у них більше артилерії, ніж у нас. Так, раніше на один наш артилерійський снаряд прилітало 40 російських, а тепер прилітає 20. Але не один до одного", – пояснив Жданов.

Він підсумував, що вести наступальні дії значно важче, аніж оборонні, а тому потрібно набратися терпіння і не підганяти ЗСУ.

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