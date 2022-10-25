Россия до сих пор имеет количественное преимущество

Дело в том, что Россия увеличивает количество своих войск на правом берегу. Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в своем стриме, сообщает 24 канал.

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Он отметил, что, несмотря на это, ВСУ взяли этот регион под огневой контроль и осуществляют поражение тех средств, которые Россия использует для переброски войск и обеспечения жизнедеятельности своей группировки. И именно благодаря созданию разницы потребностей и возможностей российского войска украинская сторона снижает его боевую способность. Вместе с тем россияне продолжают попытки перебрасывать на Херсонщину мобилизованных, тем самым увеличивая свою группировку. Это первая причина, почему контрнаступление на Юге продвигается не так быстро.

Во-вторых, по словам Жданова, Украине до сих пор не хватает ресурсов, прежде всего техники и вооружения. Да, наши партнеры обещают активизировать помощь, но пока количественное преимущество не на пользу ВСУ даже после последних заседаний в формате "Рамштайн".

Наши войска творят чудеса героизма в плане того, что мы меньшим количеством, но еще и идем в наступление, еще и освобождаем наши населенные пункты, территорию и крушим врага,

– подчеркнул эксперт.

Он отметил, что сейчас Украина достигла паритета только на некоторых участках. К примеру, на Юге, если говорить об авиации, а также на Харьковском и Южнобужском направлениях, если говорить об артиллерии. Однако следует понимать, что в этом паритете Украина берет качеством, а вот количество остается за россиянами.

"Преимущество России в технике осталось. У них больше техники, чем у нас, их больше по численности личного состава на линии фронта, чем нас, у них больше артиллерии, чем у нас. Да, раньше на один наш артиллерийский снаряд прилетало 40 российских, а теперь прилетает 20. Но не один к одному", – объяснил Жданов.

Он подытожил, что вести наступательные действия значительно труднее, чем оборонительные, поэтому нужно набраться терпения и не подгонять ВСУ.

Олег Жданов о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области: смотрите видео

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