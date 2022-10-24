Максимум, що вдасться Росії – це лише уповільнити українських військових. Та це буде найкритичніший сценарій. Про це в ефірі 24 каналу розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
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Росія здатна на все
Найімовірніше, заяви Росії є лише маніпуляцією. Втім, Збройні Сили України розуміють, що протистоять божевільному ворогу, що може використати будь-які засоби впливу та відчаю.
Та ми сподіваємося, що їхній "жест доброї волі" буде передувати жесту відчаю,
– заявила Наталія Гуменюк.
Вона запевнила, що навіть підрив Каховської ГЕС вже не зможе зупинити просування українських військових. Щонайбільше – уповільнити його.
Зеленський попередив про катастрофу через мінування ГЕС: дивіться відео
Раніше Наталія Гуменюк також розповідала, що такий шантаж Росії є дуже небезпечним. Він може мати страшні екологічні наслідки.
Затоплення охопить великі території, під водою можуть опинитися майже 80 населених пунктів – це велика площа на лівому березі і велика частина самого Херсона,
– застерігала речниця ОК "Південь".
Також вона відзначила, що командування війська проводить інформаційну роботу з херсонцями, аби вони розуміли, які саме частини міста може затопити й звідки варто евакуюватися.
Росія замінувала Каховську ГЕС
- Президент України Володимир Зеленський ще раніше попередив про мінування та загрозу підриву Каховської ГЕС. Внаслідок цього може бути затоплена частина Херсона, а Запорізька АЕС – залишиться без води.
- Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що Україна готова до будь-якого сценарію щодо гідроелектростанції. Хоча наслідки підриву можуть бути катастрофічними.
- Згодом у ГУР Міноборони розповіли, що росіяни запланували підрив електростанції ще у квітні. Зараз вони мінують шлюзи ГЕС.
- Хоча Росія заявляє, буцімто сама Україна готує підрив ГЕС, в американському Інституті вивчення війни вказали на те, що ймовірний підрив вигідний саме Росії. Її аргументи назвали абсурдними.
- Німецьке видання Bild показало інфографіку підтоплень внаслідок вибуху на Каховській ГЕС. Ця катастрофа зачепить близько 80 населених пунктів.