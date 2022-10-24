Максимум, що вдасться Росії – це лише уповільнити українських військових. Та це буде найкритичніший сценарій. Про це в ефірі 24 каналу розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

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Росія здатна на все

Найімовірніше, заяви Росії є лише маніпуляцією. Втім, Збройні Сили України розуміють, що протистоять божевільному ворогу, що може використати будь-які засоби впливу та відчаю.

Та ми сподіваємося, що їхній "жест доброї волі" буде передувати жесту відчаю,

– заявила Наталія Гуменюк.

Вона запевнила, що навіть підрив Каховської ГЕС вже не зможе зупинити просування українських військових. Щонайбільше – уповільнити його.

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Раніше Наталія Гуменюк також розповідала, що такий шантаж Росії є дуже небезпечним. Він може мати страшні екологічні наслідки.

Затоплення охопить великі території, під водою можуть опинитися майже 80 населених пунктів – це велика площа на лівому березі і велика частина самого Херсона,

– застерігала речниця ОК "Південь".

Також вона відзначила, що командування війська проводить інформаційну роботу з херсонцями, аби вони розуміли, які саме частини міста може затопити й звідки варто евакуюватися.

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