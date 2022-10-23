Про це 24 каналу повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона також зазначила, що такий шантаж є дуже потужним і може потягти за собою страшні екологічні наслідки.

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За словами Наталії Гуменюк, російські військові зараз переключились з Запорізької АЕС на Каховську ГЕС. Замінування Каховської ГЕС – це продовження тієї самої тактики, яку ворог пропагує – це вже його стиль.

"Ми не виключаємо, що росіяни можуть піти на таких жест відчаю, оскільки їм потрібно бодай якось відволікти увагу від власного відступу", – каже вона.

Під водою можуть опинитись 80 населених пунктів

Затоплення охопить великі території, під водою можуть опинитися майже 80 населених пунктів – це велика площа на лівому березі і велика частина самого Херсону,

– застерігає Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" також додала, що затопити може не увесь Херсон і ми проводили інформацію кампанію і, зокрема, серед місцевого населення, аби вони розуміли, коди буде спрямований цей техногенний колапс і евакуювалися заздалегідь.

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Зруйнувати греблю ракетами неможливо

Зруйнувати греблю ракетами нереально, можна подивитись на Антонівський міст. Понад 100 снарядів, понад 50 дірок, і жодного прольоту не впало. Дамба Каховської ГЕС набагато міцніша, ніж Антонівський міст. Тож, ми просто фізично не можемо зруйнувати цю дамбу. ЇЇ можна зруйнувати підривом зсередини або надважким боєприпасом, типу ФАБ-3000.

Росіяни замінували Каховську ГЕС і погрожують її підірвати