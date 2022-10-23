Об этом 24 каналу сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она также отметила, что такой шантаж очень мощный и может повлечь за собой страшные экологические последствия.

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По словам Натальи Гуменюк, российские военные сейчас переключились с Запорожской АЭС на Каховскую ГЭС. Заминирование Каховской ГЭС – это продолжение той же тактики, которую враг пропагандирует – это уже его стиль.

"Мы не исключаем, что россияне могут пойти на такой жест отчаяния, поскольку им нужно хоть как-то отвлечь внимание от собственного отступления", – говорит она.

Под водой может оказаться 80 населенных пунктов

Затопление охватит обширные территории, под водой могут оказаться почти 80 населенных пунктов – это большая площадь на левом берегу и большая часть самого Херсона,

– предостерегает Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" также добавила, что затопить может не весь Херсон и они проводили информационную кампанию, в частности, среди местного населения, чтобы оно понимало, куда будет направлен этот техногенный коллапс и эвакуировалось заранее.

Детальнее о ситуации на Юге: смотрите видео

Разрушить дамбу ракетами невозможно

Разрушить плотину ракетами нереально, можно посмотреть на Антоновский мост. Более 100 снарядов, более 50 дыр, и ни один пролет не упал. Дамба Каховской ГЭС гораздо крепче, чем Антоновский мост. Мы просто физически не можем разрушить эту дамбу. Ее можно разрушить подрывом изнутри или сверхтяжелым боеприпасом по типу ФАБ-3000.

Россияне заминировали Каховскую ГЭС и угрожают ее взорвать