Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Раніше повідомлялось про те, що в Херсоні – порожні полиці супермаркетів.

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Цивільних "евакуюють" катерами

Молчанов зазначив, що росіяни заявили про 15 тисяч "евакуйованих" цивільних. Їх вивозять катерами типу "Москва" на лівий берег Херсонщини – до Голої Пристані й до Олешок. На день здійснюється по 4 катерорейси.

Вони мають місткість по 225 пасажирів. Я не впевнений, що зараз погода завжди така, щоб сидіти на верхній палубі, але можна припустити, що по 225 людей набивається туди. Крім тих, хто їздить до Голої Пристані й Олешок по своїх справах і повертаються назад, що поки дозволяється, "евакуйованих" приблизно 3 тисячі,

– зауважив херсонський активіст.

Він додав, що росіяни припинили "евакуацію" автобусами, бо ЗСУ знищили баржеву переправу. Та й загалом понтонними переправами чи, наприклад, дамбою Каховської ГЕС користуються виключно російські військові. Для цивільних існують лише катери, інших маршрутів немає.

"Хіба якихось колаборантів військові візьмуть із собою. Тому не треба зараз боятись, що на понтонах або греблі можна влучити по цивільних", – наголосив Молчанов.

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Цивільних фактично депортують у Росію

За його словами, частину "евакуйованих" розміщують у Скадовську, в Залізному Порту. Однак там стає все більше російських військових, які конкурують з цивільними за місця в пансіонатах і будинках відпочинку. Їх і без того там було багато.

Це були якісь резервні підрозділи, а також зенітники, особливо з радарами далекого виявлення. Туди авіаційними ракетами наші цілком діставали. Зараз там сидить менша частина вивезених,

– підкреслив херсонський активіст.

Він також сказав, що більшу частину повезли до Криму, зокрема, під примусом. Деякі люди хотіли осісти на лівому березі, але їм цього не дозволили. З деяких російських звітів навіть надходять повідомлення, що вони опиняються в Анапі.

"Я теж колись припускав, що можна буде з тієї російської території виїхати в бік Грузії, наприклад, маючи український паспорт. Але ні, такої можливості росіяни не дають, практично тримаючи під домашнім арештом цих людей. Крім того, про "евакуацію" в поліклініках і лікарнях оголосили лікарям, дехто пішов у підпілля, а декого під дулом автоматів вивезли, забравши прямо з робочого місця", – підсумував Молчанов.

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