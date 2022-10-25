Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Ранее сообщалось о том, что в Херсоне – пустые полки супермаркетов.

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Гражданских "эвакуируют" катерами

Молчанов отметил, что россияне заявили о 15 тысячах "эвакуированных" гражданских. Их вывозят катерами типа "Москва" на левый берег Херсонщины – в Голую Пристань и Олешки. В день осуществляется по 4 катерорейса.

Они имеют вместимость по 225 пассажиров. Я не уверен, что сейчас погода всегда такова, чтобы сидеть на верхней палубе, но можно предположить, что по 225 человек набивается туда. Кроме тех, кто ездит в Голую Пристань и Олешки по своим делам и возвращаются назад, что пока разрешается, "эвакуированных" примерно 3 тысячи,

– отметил херсонский активист.

Он добавил, что россияне прекратили "эвакуацию" автобусами, потому что ВСУ уничтожили баржевую переправу. Да и в общем-то понтонными переправами или, например, дамбой Каховской ГЭС пользуются исключительно российские военные. Для гражданских существуют только катера, других маршрутов нет.

"Разве каких-то коллаборантов военные возьмут с собой. Поэтому не нужно сейчас бояться, что на понтонах или дамбе можно попасть по гражданским", – подчеркнул Молчанов.

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Гражданских фактически депортируют в Россию

По его словам, часть "эвакуированных" размещают в Скадовске, в Железном Порту. Однако там становится все больше российских военных, конкурирующих с гражданскими за места в пансионатах и домах отдыха. Их и так там было много.

Это были некоторые резервные подразделения, а также зенитчики, особенно с радарами дальнего обнаружения. Туда авиационными ракетами наши полностью доставали. Сейчас там сидит меньшая часть увезенных,

– подчеркнул херсонский активист.

Он также сказал, что большую часть увезли в Крым, в частности, по принуждению. Некоторые люди хотели осесть на левом берегу, но им этого не разрешили. Из некоторых российских отчетов даже поступают сообщения о том, что они оказываются в Анапе.

"Я тоже когда-то предполагал, что можно будет с той российской территории уехать в сторону Грузии, например, имея украинский паспорт. Но нет, такой возможности россияне не дают, практически держа под домашним арестом этих людей. Кроме того, об "эвакуации" в поликлиниках" и в больницах объявили врачам, некоторые ушли в подполье, а некоторых под дулом автоматов вывезли, забрав прямо с рабочего места", – подытожил Молчанов.

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