Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов. Ранее сообщалось мнение Фейгина о том, зачем россияне вбрасывают фейки о попытке Украины взорвать Каховскую дамбу.
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Проблемы оккупантов могут не остановить их
Смирнов отметил, что подрыв дамбы на Каховской ГЭС действительно возможен, потому что по ту сторону с нами воюют "обезьяны с гранатами". Ты не можешь знать, чего от них ждать. Есть логические вещи, которые говорят, что это невозможно, но захватчиков это может не остановить.
В оккупантов на Херсонщине сразу же могут возникнуть проблемы. Так же будут проблемы с Крымским каналом,
– отметил советник министра внутренних дел Украины.
Мотивация россиян
Он продолжил – чтобы понимать, подорвут русские дамбу или нет, следует осознать их мотивацию. Есть 2 момента, на которых они базируются:
- Это достаточно сильная агония, потому что они действительно в ужасном состоянии и не знают, как иначе остановить продвижение ВСУ.
- Следующий этап поднятия ставок. Они постоянно ищут моменты, где они могут сыграть.
"До этого была ЗАЭС, сейчас мы говорим о дамбе, потом они снова будут что-то новое искать", – подчеркнул Смирнов.
Смирнов назвал вероятность подрыва дамбы на Каховской ГЭС: смотрите видео
Цель россиян
По его словам, следует также понять и цель, которую преследуют россияне:
- Объяснение внутренней пропаганде и населению собственной мобилизации и т.д.
- Устрашение западных партнеров и нашей власти, чтобы посадить за стол переговоров.
Этого не будет. Уже даже на официальном уровне есть указ,
– подчеркнул советник министра внутренних дел Украины.
Каховская ГЭС: последние новости
- Оккупанты заминировали Каховскую ГЭС и угрожают Украине ее подрывом. Как отметил директор Института водных проблем и мелиорации НАН Украины Михаил Яцюк, в случае подрыва оккупантам не удастся уничтожить дамбу Каховской ГЭС.
- Это может быть только попытка шантажировать Украину. Они не самоубийцы и не будут взрывать ГЭС, ведь их самих затопит.
- Если россияне отважатся на такое преступление, то около 80 населенных пунктов будут подтоплены. Соответственно, это может привести к большому количеству жертв и пострадавших.