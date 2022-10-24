Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов. Ранее сообщалось мнение Фейгина о том, зачем россияне вбрасывают фейки о попытке Украины взорвать Каховскую дамбу.

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Проблемы оккупантов могут не остановить их

Смирнов отметил, что подрыв дамбы на Каховской ГЭС действительно возможен, потому что по ту сторону с нами воюют "обезьяны с гранатами". Ты не можешь знать, чего от них ждать. Есть логические вещи, которые говорят, что это невозможно, но захватчиков это может не остановить.

В оккупантов на Херсонщине сразу же могут возникнуть проблемы. Так же будут проблемы с Крымским каналом,

– отметил советник министра внутренних дел Украины.

Мотивация россиян

Он продолжил – чтобы понимать, подорвут русские дамбу или нет, следует осознать их мотивацию. Есть 2 момента, на которых они базируются:

Это достаточно сильная агония, потому что они действительно в ужасном состоянии и не знают, как иначе остановить продвижение ВСУ.

Следующий этап поднятия ставок. Они постоянно ищут моменты, где они могут сыграть.

"До этого была ЗАЭС, сейчас мы говорим о дамбе, потом они снова будут что-то новое искать", – подчеркнул Смирнов.

Смирнов назвал вероятность подрыва дамбы на Каховской ГЭС: смотрите видео

Цель россиян

По его словам, следует также понять и цель, которую преследуют россияне:

Объяснение внутренней пропаганде и населению собственной мобилизации и т.д.

Устрашение западных партнеров и нашей власти, чтобы посадить за стол переговоров.

Этого не будет. Уже даже на официальном уровне есть указ,

– подчеркнул советник министра внутренних дел Украины.

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