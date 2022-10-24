Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов. Раніше повідомлялась думка Фейгіна про те, навіщо росіяни вкидають фейки про спробу України підірвати Каховську дамбу.

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Проблеми окупантів можуть не зупинити їх

Смірнов зазначив, що підрив дамби на Каховській ГЕС дійсно можливий, бо по той бік з нами воюють "мавпи з гранатами". Ти не можеш знати, чого від них чекати. Є логічні речі, які кажуть, що це неможливо, але окупантів це може не зупинити.

В окупантів на Херсонщині одразу ж можуть виникнути проблеми. Так само будуть проблеми з Кримським каналом,

– зауважив радник міністра внутрішніх справ України.

Мотивація росіян

Він продовжив, для того, щоб розуміти, чи підірвуть росіяни дамбу, чи ні, слід усвідомити їхню мотивацію. Є 2 моменти, на яких вони базуються:

Це достатньо сильна агонія, бо вони дійсно в жахливому стані й не знають, як інакше зупинити просування ЗСУ.

Наступний етап підняття ставок. Вони постійно шукають моменти, де вони можуть зіграти.

"До цього була ЗАЕС, зараз ми говоримо про дамбу, потім вони знову будуть щось нове шукати", – наголосив Смірнов.

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Мета росіян

За його словами, слід також зрозуміти й мету, яку переслідують росіяни:

Пояснення внутрішній пропаганді і населенню своєї мобілізації тощо.

Залякування Західних партнерів і нашої влади, щоб посадити за стіл перемовин.

Цього не буде. Уже навіть на офіційному рівні є указ,

– підкреслив радник міністра внутрішніх справ України.

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