Таку думку 24 каналу висловив херсонський активіст Володимир Молчанов. Він припустив, що зараз російські загарбники навряд чи зважаться на такий крок.

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Активіст нагадав, що росіяни замінували Каховську ГЕС ще у квітні.

Коли окупанти можуть підірвати Каховську ГЕС

"Тоді окупанти, ймовірно, боялися прориву Збройних Сил України. Однак вони – не самогубці і не будуть підривати ГЕС, адже їх самих затопить", – сказав Молчанов.

Втім, на думку херсонського активіста, небезпека може бути цілком реальною у випадку активного наступу українських військ.

Якщо вони здійснять це (підрив дамби Каховської ГЕС – 24 канал), то лише у тому разі, якщо просування ЗСУ загрожуватиме російським військам на лівому березі Дніпра,

– зазначив Молчанов.

Він додав, що жителям лівобережжя Херсонщини варто мати на увазі, що окупанти можуть з відчаю піти на такий крок. У разі наближення українських військ до Дніпра людям слід перебратися у безпечніші місця.

Що відбуватиметься після вибуху

За словами херсонського активіста, у разі ймовірного підриву дамби Каховської ГЕС події розвиватимуться досить швидко.

Спочатку підніметься хвиля води. Однак, як зазначив Молчанов, ті, хто уявляють собі велетенську цунамі, помиляються. Максимальна висота хвилі може скласти близько 1 метра .

. Далі вода почне насуватися на лівий та частково на правий берег Дніпра. Як пояснив активіст, первинна швидкість води може скласти 17 метрів на секунду у найнижчих шарах. Після початку затоплення швидкість буде поступово знижуватися.

у найнижчих шарах. Після початку затоплення швидкість буде поступово знижуватися. Вода буде рівномірно спадати на відстані 100 кілометрів аж до Чорного моря.

Молчанов додав, що у разі знищення Каховської ГЕС доцільніше говорити не про саму хвилю, а про потік води.

Тобто вода буде затоплювати простір навколо. Однак хвиля не матиме такої ударної дії, яку б мала цунамі. Основна проблема полягає саме у затопленні локацій, які розташовані у низинах,

– пояснив активіст.

"Це буде гуманітарна катастрофа"

Однак у затопленні теж приємного мало, особливо якщо це може статися взимку, коли вода дуже холодна. Тому жителям Нової Каховки треба бути готовими, що у разі підриву дамби доведеться стрімко тікати.

"Часу у них буде не так багато. Хтось матиме кілька хвилин, щоб втекти, не замочивши ноги. У решти буде трохи більше часу", – зазначив Молчанов.

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Він додав, що підвищення рівня води у Дніпрі може спричинити серйозні проблеми.

Навіть підтоплення на метр призведе до того, що люди будуть відрізаними від постачання. Це буде гуманітарна катастрофа, причому на лівому березі Дніпра,

– наголосив херсонський активіст.

Чи зважаться росіяни на підрив Каховської ГЕС

Однак, за його словами, такою ж катастрофою підтоплення обернеться і для російських військ, які утримують лівобережжя Херсонщини.

Якби божевільний Путін навіть віддав такий наказ (підірвати дамбу ГЕС – 24 канал), я не думаю, що російські генерали так просто знищать власне військо. Тобто знайдуться тисячі причин, щоб цього не робити: або вибух не станеться, або ще щось,

– припустив Молчанов.

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