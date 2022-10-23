Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Раніше російський публіцист Андрій Піонтковський розказав, навіщо Росія готує підрив Каховської ГЕС та якою буде міжнародна реакція.

Важливо Де розташована Каховська ГЕС, яку може підірвати Росія: показуємо на карті

Захід уже показав, що буде

Фейгін зазначив, що Захід уже показав Росії, що буде, якщо вона наважиться на підрив Каховської ГЕС. Зокрема, недаремно перебазувались у Румунію 4 тисячі осіб зі 101 дивізії армії США, які висловлюють готовність зайти в Україну. Так Росія може нарешті отримати те, чого вона давно хотіла – повоювати з НАТО.

Ось, будь ласка, йдіть, спробуйте повоювати з НАТО. Хто заважає? Ви ж постійно кричите, що ви з НАТО вийшли воювати, будь ласка, ви ж так добре готові,

– зауважив російський правозахисник.

Москва позбавлена маневрів

Він продовжив, що Захід уже відреагував, адже те, що відбувається – це позбавлення Москви будь-яких можливостей і маневрів. Вона може лише дронами бомбити, бо на фронті нічого зробити не може. Харківщина і Херсонщина демонструє, що посилити ескалацію Росія може лише проти цивільного населення.

"Якби вони могли щось зробити на фронті, то зробили б. У Путіна в голові план, який для нього вигадало оточення, командування "спеціальної воєнної операції", мовляв, треба тиснути на цивільне населення. З військовими нічого не вдається, вони не можуть повернуть Балаклію, Ізюм, Лиман тощо", – наголосив Фейгін.

Фейгін припустив, як зміниться хід війни та реакція Заходу у разі підриву Каховської ГЕС: дивіться відео

Реакція на наступ з Білорусі

Російський правозахисник додав, що додався ще один інструмент тиску – загроза наступу з Білорусі. Однак навчання в Румунії, на польсько-литовському кордоні також недарма проходять.

Захід показує, й Білорусі зокрема, що буде, якщо війська Лукашенка перетнуть кордон з Україною. З Білорусі може бути модель демонстрації Москві, як буває,

– підкреслив Фейгін.

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