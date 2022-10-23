Об этом 24 каналу сообщил российский правозащитник Марк Фейгин. Ранее российский публицист Андрей Пионтковский рассказал, зачем Россия готовит подрыв Каховской ГЭС и какова будет международная реакция.

Важно Где расположена Каховская ГЭС, которую может подорвать Россия: показываем на карте

Запад уже показал, что будет

Фейгин отметил, что Запад уже показал России, что будет, если она решится на подрыв Каховской ГЭС. В частности, не зря перебазировались в Румынию 4 тысяч человек из 101 дивизии армии США, которые выражают готовность зайти в Украину. Так, Россия может наконец-то получить то, чего она давно хотела – повоевать с НАТО.

Вот, пожалуйста, идите, попробуйте повоевать с НАТО. Кто мешает? Вы же постоянно кричите, что вы с НАТО вышли воевать, пожалуйста, вы так хорошо готовы,

– заметил российский правозащитник.

Москва лишена маневров

Он продолжил, что Запад уже отреагировал, ведь происходящее – это лишение Москвы каких-либо возможностей и маневров. Она может только дронами бомбить, потому что на фронте ничего сделать не может. Харьковщина и Херсонщина демонстрируют, что усилить эскалацию Россия может только против гражданского населения.

"Если бы они могли что-то сделать на фронте, то сделали бы. У Путина в голове план, который для него придумало окружение, командование "специальной военной операции", мол, надо давить на гражданское население. С военными ничего не удается, они не могут вернуть Балаклею, Изюм, Лиман и тому подобное", – подчеркнул Фейгин.

Фейгин предположил, как изменятся ход войны и реакция Запада при подрыве Каховской ГЭС: смотрите видео

Реакция на наступление из Беларуси

Российский правозащитник отметил, что добавился еще один инструмент давления – угроза наступления из Беларуси. Однако учения в Румынии на польско-литовской границе также не зря проходят.

Запад показывает, и Беларуси в частности, что будет, если войска Лукашенко пересекут границу с Украиной. С Беларусью может быть модель демонстрации Москве, как бывает,

– подчеркнул Фейгин.

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