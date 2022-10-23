Об этом 24 каналу сообщил российский правозащитник Марк Фейгин. Ранее российский публицист Андрей Пионтковский рассказал, зачем Россия готовит подрыв Каховской ГЭС и какова будет международная реакция.
Важно Где расположена Каховская ГЭС, которую может подорвать Россия: показываем на карте
Запад уже показал, что будет
Фейгин отметил, что Запад уже показал России, что будет, если она решится на подрыв Каховской ГЭС. В частности, не зря перебазировались в Румынию 4 тысяч человек из 101 дивизии армии США, которые выражают готовность зайти в Украину. Так, Россия может наконец-то получить то, чего она давно хотела – повоевать с НАТО.
Вот, пожалуйста, идите, попробуйте повоевать с НАТО. Кто мешает? Вы же постоянно кричите, что вы с НАТО вышли воевать, пожалуйста, вы так хорошо готовы,
– заметил российский правозащитник.
Москва лишена маневров
Он продолжил, что Запад уже отреагировал, ведь происходящее – это лишение Москвы каких-либо возможностей и маневров. Она может только дронами бомбить, потому что на фронте ничего сделать не может. Харьковщина и Херсонщина демонстрируют, что усилить эскалацию Россия может только против гражданского населения.
"Если бы они могли что-то сделать на фронте, то сделали бы. У Путина в голове план, который для него придумало окружение, командование "специальной военной операции", мол, надо давить на гражданское население. С военными ничего не удается, они не могут вернуть Балаклею, Изюм, Лиман и тому подобное", – подчеркнул Фейгин.
Фейгин предположил, как изменятся ход войны и реакция Запада при подрыве Каховской ГЭС: смотрите видео
Реакция на наступление из Беларуси
Российский правозащитник отметил, что добавился еще один инструмент давления – угроза наступления из Беларуси. Однако учения в Румынии на польско-литовской границе также не зря проходят.
Запад показывает, и Беларуси в частности, что будет, если войска Лукашенко пересекут границу с Украиной. С Беларусью может быть модель демонстрации Москве, как бывает,
– подчеркнул Фейгин.
Каховская ГЭС: последние новости
- После заявления Суровикина о "непростых решениях" по поводу Херсона раздаются различные предположения, что анонсировали оккупанты. Варианты разные – от самостоятельного ухода из города до подготовки к уличным боям и минированию Каховской ГЭС.
- Бывший директор ЦРУ предположил, что американские войска все-таки могут принять участие в войне в Украине, чтобы помочь ВСУ бороться с российскими оккупантами. Террористический акт, который сейчас готовит Россия в Херсонской области – подрыв Каховской ГЭС – может стать такой точкой бифуркации.
- Постоянный представитель России в Совете Безопасности ООН Небензя на очередном заседании наговорил уже традиционного для себя и своей страны бреда, а затем скрылся из зала. По мнению Пионтковского, Россия готовит масштабную провокацию или так называемое "непростое решение" в Херсоне, постпред должен был доказать всем, что Украина готовит подрыв плотины Каховской ГЭС, из-за чего собственно и созвали Совбез.