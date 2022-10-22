Такое мнение 24 каналу озвучил российский публицист Андрей Пионтковский. Ранее в ISW объяснили, кому и почему действительно выгодно взорвать Каховскую ГЭС.

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Путина не интересуют военные цели

Пионтковский рассказал, что Путина меньше всего волнуют военные цели, как жизнь его военнослужащих. Для него главное вытеснить из сознания глубинного населения России потерю Херсона, являющуюся смертельной для него картиной. Он стремится заменить это другим более масштабным информационным поводом.

Вся эта техногенная катастрофа, по моему мнению, задумывается именно для того, чтобы утопить в ней образ военного поражения. Она будет означать потерю Путиным политической власти, а в ситуации политической жизни. Он бьется не за захваченные территории, а за свою жизнь,

– отметил российский публицист.

Он добавил, что для Путина гораздо важнее представить это населению, чем военный эффект. Он представляет это как преступление "киевских нацистов", чем получит еще одни причины для продолжения варварских бомбардировок Украины. Как он использовал взрыв на Крымском мосту, который, похоже, также подготовили российские спецслужбы.

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Международная реакция

Российский публицист продолжил, что на ядерный удар Запад сформировал ответ. Путину неоднократно сказали, что в случае применения ядерного оружия Запад конвенционным оружием уничтожит весь Черноморский флот России вместе с береговыми сооружениями. Если этого окажется недостаточно, будет уничтожена вся российская группировка в Украине.

"Петреус не исключает участие в боевых действиях в Украине. Не НАТО, потому что Орбан, в частности, может заблокировать, а коалиции ряда членов НАТО во главе с США. Путин просчитается и этим новым преступлением ускорит свою гибель", – отметил Пионтковский.

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