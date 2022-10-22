У Небензи грандиозная задача

Однако циничные заявления и истерики россиянина не помогут ему убедить хоть кого-то в Совбезе ООН в том, что ему хотелось бы. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

Обратите внимание Зачем Россия готовит подрыв Каховской ГЭС и какой будет международная реакция: мнение Пионтковского

По его словам, перед Небензей сейчас стоит грандиозная задача. Поскольку, по мнению Пионтковского, Россия готовит масштабную провокацию или так называемое "непростое решение" в Херсоне, постпред должен доказать всем, что Украина готовит подрыв дамбы Каховской ГЭС, из-за чего собственно и созвали Совбез.

"Вы помните, как Путин и Патрушев пришли к власти? Они взрывали дома в 1999 году в России, обвиняя в этом чеченцев. А сейчас, чтобы удержаться у власти, они перед неизбежной потерей Херсона собираются взорвать Каховскую ГЭС", – заметил публицист.

Он считает, что россияне хотят сделать это, чтобы вытеснить с информационного поля разрушительные для их власти новости о победах Украины информацией о так называемом "преступлении украинских нацистов" – затоплении Херсона. Как добавил Пионтковский, похоже, что драматическая развязка приближается, ведь россияне уже требуют у всех жителей срочно перебираться на левый берег.

Мне кажется, что сейчас мы на пороге нового преступления, которое тот же Небензя будет валить на украинцев в Совбезе,

– подытожил российский публицист.

Андрей Пионтковский о поведении Небензи на заседании Совбеза ООН: смотрите видео

Что наговорил Небензя на Совбезе

Перед тем, как трусливо скрыться из зала заседания, побоявшись услышать ответ украинца Кислицы, российский постпред издал целый ряд абсурдных и циничных заявлений. В первую очередь, он сказал, что это именно Украина применяет террористические методы в отношении России.

Кроме того, он снова назвал фейком то, что Иран поставляет стране-агрессору беспилотники, и требовал у ООН подтвердить, что по этому поводу не будут проводить никаких исследований. Не обошлось и без традиционной лжи, о том, что "гражданские объекты в Украине не атакуют".