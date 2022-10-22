Небензя має грандіозне завдання

Однак цинічні заяви та істерики росіянина не допоможуть йому переконати бодай когось у Радбезі ООН у тому, що йому хотілося б. Про це 24 каналу розказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

Зверніть увагу Навіщо Росія готує підрив Каховської ГЕС та якою буде міжнародна реакція: думка Піонтковського

За його словами, перед Небензею зараз стоїть грандіозне завдання. Оскільки, на погляд Піонтковського, Росія готує масштабну провокацію чи так зване "непросте рішення" у Херсоні, постпред мав би довести всім, що Україна готує підрив греблі Каховської ГЕС, через що власне і скликали Радбез.

"Ви ж пам'ятаєте, як Путін та Патрушев прийшли до влади? Вони підривали будинки у 1999 році в Росії, звинувачуючи в цьому чеченців. А зараз, щоб втриматися при владі, вони перед неминучою втратою Херсона збираються підірвати Каховську ГЕС", – зауважив публіцист.

Він вважає, що росіяни хочуть зробити це, аби витіснити з інформаційного поля руйнівні для їхньої влади новини про перемоги України інформацією про так званий "злочин українських нацистів" – затоплення Херсона. Як додав Піонтковський, схоже, що драматична розв'язка вже наближається, адже росіяни вже вимагають у всіх жителів терміново перебиратися на лівий берег.

Мені здається, що зараз ми на порозі нового злочину, який той же Небензя буде валити на українців у Радбезі,

– підсумував російський публіцист.

Андрій Піонтковський про поведінку Небензі на засіданні Радбезу ООН: дивіться відео

Що наговорив Небензя на Радбезі

Перед тим, як боягузливо втекти з зали засідання, побоявшись почути відповідь українця Кислиці, російський постпред видав цілу низку абсурдних та цинічних заяв. Насамперед він сказав, що це саме Україна застосовує терористичні методи щодо Росії.

Крім того, він знову назвав фейком те, що Іран постачає країні-агресорці безпілотники, і вимагав у ООН підтвердити, що щодо цього не проводитимуть жодних досліджень. Не обійшлося й без традиційної брехні, про те, що "цивільні об'єкти в Україні не атакують.