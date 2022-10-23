Про це 24 каналу розповів директор Інституту водних проблем і меліорації НАН України Михайло Яцюк. За даними Головного управління розвідки, окупанти запланували підрив Каховської ГЕС ще у квітні.
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Як зазначив Яцюк, у разі підриву окупантам не вдасться знищити дамбу Каховської ГЕС.
Зруйнувати саму дамбу нереально. Однак можна знищити окремі елементи дамби або регулювальних споруд. Йдеться про шлюзи-регулятори або гідроенергетичні агрегати. Це також буде нести за собою загрозу подальшого руйнування,
– наголосив науковець.
Найголовніша проблема у разі підриву Каховської ГЕС
Директор Інституту водних проблем і меліорації НАН України зазначив, що найголовніша проблема пов'язана з ймовірною втратою водних ресурсів, які накопичені у Каховському водосховищі.
Існує загроза для населених пунктів, які розташовані нижче греблі. Внаслідок сформованої гідродинамічної аварії ці населені пункти можуть зазнати не лише руйнувань. Є велика небезпека для життя людей,
– сказав Яцюк.
Чим загрожує вибух на ГЕС
Масштаби катастрофи будуть залежати від тих руйнувань, які можуть спричинені вибухом на ГЕС.
У результаті цих руйнувань об'єм води сформує штучний паводок, який може бути доволі високим. І для екологічної системи, і для всіх населених пунктів, які розташовані поблизу Дніпра, це буде величезною загрозою,
– наголосив експерт.
Він додав, що наперед оцінити масштаб поширення води дуже важко. Однак, за словами Яцюка, всі населені пункти поряд з Каховською ГЕС відчують на собі наслідки аварії, адже будівлі у низинах можуть бути затоплені.
Якими можуть бути наслідки вибуху для екології
Науковець додав, що катастрофа на Каховській ГЕС матиме наслідки не тільки для людей.
- Постраждає флора і фауна регіону.
- Також буде порушена морфологія русла Дніпра, адже будуть розмиті острови та берегова лінія.
Усе це, за словами Яцюка, спричинить великі збитки для екологічної системи поряд з Каховською ГЕС.
Михайло Яцюк розповів, якими можуть бути наслідки підриву Каховської ГЕС: дивіться відео
Загроза підриву Каховської ГЕС: коротко
- За інформацією ГУР, російські загарбники готують серію терактів на Херсонщині. Серед них – ймовірне руйнування дамби Каховського водосховища та агрегатів Каховської ГЕС.
- Як повідомив президент Володимир Зеленський, у Росії пропагандисти звинувачують Україну у нібито підготовці удару по дамбі Каховської ГЕС. Однак окупанти самі її замінували.
- Зеленський наголосив, що руйнування дамби призведе до підтоплення 80 населених пунктів Півдня, включно з Херсоном. Через це сотні тисяч людей можуть постраждати.
- Крім того, є ще один ризик – з Каховського водосховища надходить вода до Запорізької АЕС. У випадку руйнування дамби станція залишиться без води для охолодження реакторів.