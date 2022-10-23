Об этом 24 каналу рассказал директор Института водных проблем и мелиорации НАН Украины Михаил Яцюк. По данным Главного управления разведки, оккупанты запланировали подрыв Каховской ГЭС еще в апреле.

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Как отметил Яцюк, в случае подрыва оккупантам не удастся уничтожить дамбу Каховской ГЭС.

Разрушить саму дамбу невозможно. Однако можно уничтожить отдельные элементы дамбы или регулировочных сооружений. Речь идет о шлюзах-регуляторах или гидроэнергетических агрегатах. Это также будет нести за собой угрозу дальнейшего разрушения,

– подчеркнул ученый.

Самая главная проблема при подрыве Каховской ГЭС

Директор Института водных проблем и мелиорации НАН Украины отметил, что самая главная проблема связана с вероятной потерей водных ресурсов, накопленных в Каховском водохранилище.

Существует угроза для населенных пунктов, которые находятся ниже плотины. В результате сложившейся гидродинамической аварии эти населенные пункты могут испытать не только разрушения. Есть большая опасность для жизни людей,

– сказал Яцюк.

Чем грозит взрыв на ГЭС

Масштабы катастрофы будут зависеть от тех разрушений, которые могут быть вызваны взрывом на ГЭС.

В результате этих разрушений объем воды сформирует искусственный паводок, который может быть достаточно высоким. И для экологической системы, и для всех населенных пунктов, расположенных вблизи Днепра, это будет огромной угрозой,

– подчеркнул эксперт.

Он добавил, что заранее оценить масштаб распространения воды очень сложно. Однако, по словам Яцюка, все населенные пункты рядом с Каховской ГЭС ощутят на себе последствия аварии, ведь здания в низинах могут быть затоплены.

Какими могут быть последствия взрыва для экологии.

Ученый добавил, что катастрофа на Каховской ГЭС будет иметь последствия не только для людей.

Пострадает флора и фауна региона.

Также будет нарушена морфология русла Днепра, ведь будут размыты острова и береговая линия.

Все это, по словам Яцюка, приведет к большим убыткам для экологической системы наряду с Каховской ГЭС.

Михаил Яцюк рассказал, какими могут быть последствия подрыва Каховской ГЭС: смотрите видео

Угроза подрыва Каховской ГЭС: коротко