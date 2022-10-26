Херсон не будет "жестом доброй воли"

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист и бывший депутат Госдумы России Игорь Яковенко. Он отметил, что российский диктатор не знает, как объяснять потерю Херсона, потому что никаким знакомым для него способом это сделать нельзя – ни каким-то "жестом доброй воли", ни "уходом на более удобные позиции".

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Херсон – знаковое название, это что-то говорит уху многих россиян, и объяснить это будет невозможно. Для этого очень вероятно, что Путин устроит какой-то серьезный теракт – или та самая "грязная бомба", или подорвет водохранилище,

– предположил Яковенко.

Он добавил, что ситуация с Каховской ГЭС достаточно сложна для России в этом контексте, ведь инженеры говорят, что взорвать эту дамбу не так просто. Зато с той же "грязной бомбой" у страны-агрессора должно возникнуть значительно меньше проблем. По мнению оппозиционера, этот вариант просматривается, хотя и есть ряд причин, по которым Путин не сможет сделать и этого.

Журналист объяснил, что в отличие от ядерного оружия "грязная бомба" собирается вручную, то есть ее несложно изготовить и взорвать. Ядерное оружие имеет совсем другие механизмы отслеживания и запуска.

"Есть много причин, по которым Путин, несмотря на все свое безумие, либо не захочет, либо не сможет нанести ядерный удар. Но какую-то гадость он обязательно попытается сделать", – считает Яковенко.

Он уверен, что принять поражение и просто так уйти из Херсона Путин не сможет. А уйти придется, ведь его группировки там фактически уничтожают, и в конечном итоге, как считает Яковенко, до освобождения Херсона остались дни или недели, даже не месяцы.

Полный стрим с Игорем Яковенко: смотрите видео

"Грязную бомбу" обсудили на Совбезе ООН

Российский фейк о том, что именно Украина готовит "грязную бомбу" для удара обсудили на Совете Безопасности ООН. Очевидно, что Запад не поверил абсурдным заявлениям Шойгу, поэтому опроверг российский вид и назвал его ошибочным поводом для усиления войны.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что такие обвинения России свидетельствуют о том, что Москва до сих пор планирует применить ядерное оружие и попытаться обвинить Киев и неядерную Украину. Президент США Джо Байден добавил, что если Россия все-таки сделает это, то "допустит невероятно серьезную ошибку".