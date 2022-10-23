Міністерство оборони Великої Британії зазначило, що Бен Уоллес розмовляв Сєргєєм Шойгу 23 жовтня.

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"Міністр Шойгу стверджував, що Україна планує дії за сприяння західних країн, включаючи Велику Британію, для ескалації конфлікту в Україні. Міністр оборони спростував ці заяви та попередив, що такі звинувачення не повинні використовуватися як привід для більшої ескалації", – написали у міноборони Великої Британії.

Велика Британія підтримує Україну

Уоллес сказав Шойгу, що Велика Британія разом з широкою міжнародною спільнотою підтримує Україну та бажання деескалувати конфлікт. Крім цього, як зазначив британський міністр, Україна та Росія повинні шукати вирішення війни, і Велика Британія готова допомогти.

Державний секретар зазначив, що обидва міністри під час розмови були професійними та шанобливими, – додали у міноборони.

Реакція турецького міноборони

У міноборони Туреччини розповіли, що Хулусі Акар і Шойгу "обмінялися інформацією і думками про необхідність бути обережними й пильними щодо провокацій, які можуть погіршити безпекову ситуацію в регіоні". Зазначили, що Туреччина готова стати майданчиком для переговорів між Росією та України для завершення війни.

Реакція французького міністра

Шойгу говорив із французьким міністром Себастьєном Лекорню. Він сказав, що Україна хоче нібито застосувати "брудну бомбу". Лекорню зазначив, що хоче невдовзі зателефонувати міністру оборони України Олексію Резнікову.

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Додзвонився і в Пентагон

Російські ЗМІ розповіли, що Шойгу дзвонив і главі Пентагону Ллойду Остіну. Він обговорив війну.

Також пропагандисти поширюють заяву Шойгу. Він заявив, що телефонував міністрам через те, що Україна планує ескалацію. Крім цього, Шойгу знову сказав про "брудну бомбу".

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