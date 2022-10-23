Про це 24 каналу розповів політолог Тарас Семенюк. Раніше повідомлялось про те, що гурт "KAZKA" побував у Хіросімі й показав моторошні кадри з міста.

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Росіє готує інформаційне поле для ядерної зброї

Семенюк зазначив, що звинуваченнями України, мовляв, ми розробили ядерну бомбу, Росія готує плацдарм й інформаційне поле для застосування своєї ядерної зброї. Вона вигадує причини, щоб виправдати свій потенційний удар. У світі це прекрасно розуміють.

Усі знають, що в 1994 році Україна підписала договір про складання ядерної зброї, ядерного потенціалу. Ми її не маємо. На щастя чи не на щастя, не нам судити,

– зауважив політолог.

Росія під постійним спостереженням

Він продовжив, що наші союзники все знають. Росія перебуває під постійним спостереженням Заходу. Якщо вони захочуть перевезти ядерну зброю принаймні з одного ангару в інший, про це одразу ж буде відомо.

"Просто так розпочати маневри з ядерним арсеналом дуже складно. Практично нереально це приховати. Логічно, мала би бути превентивна відповідь", – наголосив Семенюк.

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Захід покарає за застосування ядерної зброї

За його словами, Захід неодмінно жорстко покарає Росію, якщо вона застосує ядерну зброю. Інакше, це продемонструє слабкість Заходу, й Росія не зупиниться ні перед чим. Крім того, це "розв'яже руки" й іншим ядерним державам розв'язувати свої питання і проблеми за допомогою ядерної зброї.

Той, хто має ядерну зброю, зможе застосувати її для зміни кордонів у будь-якій точці світу. Ось і все. Тобто, я для себе розумію, з логічної точки зору, що використання ядерної зброї, має за собою потягти дуже серйозну відповідь,

– підкреслив політолог.

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