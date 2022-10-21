Через це появу атомної субмарини аналітики називають натяком для низки країн-суперників США.

Цікаво Чи доєднається Сі Цзіньпін до "авторитарного клубу": експерт пояснив політику китайського лідера

Навіщо атомна субмарина викрила себе

Атомний ракетний підводний човен США помітили 20 жовтня. Ба більше, про це повідомило Центральне командування збройних сил США, опублікувавши його фото у Twitter.

У твіті йшлося, що генерал Майкл Курілла відвідав субмарину USS West Virginia з балістичними ракетами у міжнародних водах Аравійського моря. Однак про те, як він туди потрапив та коли саме це відбулося – не згадується.

Сигнал для декількох країн

Як уже зазначалося вище, такі підводні човни можна побачити рідко. Зазвичай свою присутність вони виявляють у водах поблизу США чи у портах головного американського союзника Великобританії. Тож аналітики видання The Drive розцінюють таке викриття присутності як сигнал для декількох країн.

Військово-морський флот загалом мовчазний щодо діяльності підводних човнів, особливо коли мова йде про розташування підводних човнів з балістичними ракетами, які утворюють найбільш живучий компонент американської тріади ядерного стримування,

– зазначили у виданні.

У цьому регіоні є три держави, які останнім часом відзначаються гучними заявами чи діями, що мають чи можуть мати вплив на світовий порядок. Мовиться про:

Китай,

Росію,

Іран.

Так, Росії та Ірану цей натяк від США може стосуватися через їхню військову співпрацю, зокрема через передачу дронів-безпілотників країні-агресорці, а Росії безпосередньо через її війну в Україні та ядерні погрози світові. Щодо Китаю ж, то під час 20-го з’їзду Комуністичної партії Китаю, який проходить у цей час, лідер країни Сі Цзіньпін назвав возз'єднання Тайваню з материковим Китаєм "історичною місією".

"Не дивлячись ні на що, публічна заява американських військових про наявність однієї з найбільш руйнівних ударних платформ Америки в Аравійському морі є дуже незвичайною та чітко дає зрозуміти, що ця ланка ядерної тріади вже там і готова, якщо вона колись знадобиться", – підкреслили аналітики.

Підводні атомні човни Росії: останні новини

3 жовтня стало відомо, що російську базу ВМФ покинула субмарина з ядерними торпедами "Посейдон". Припускають, що вона вийшла у води Арктики, щоб випробувати цю торпеду, яку також називають "зброєю апокаліпсиса".

Проте водночас існують сумніви, що зброя такої потужності у Росії взагалі є. Військовий експерт Олександр Мусієнко припускає, що Росія просто торгує страхом.

Ще одну російську субмарину "Новоросійськ" помітили біля французького узбережжя.