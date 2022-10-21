Поэтому появление атомной субмарины аналитики называют намеком для ряда стран-соперников США.

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Зачем атомная субмарина разоблачила себя

Атомную ракетную подлодку США заметили 20 октября. Более того, об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США, опубликовав его фото в Twitter.

В твите говорилось, что генерал Майкл Курилла посетил субмарину USS West Virginia с баллистическими ракетами в международных водах Аравийского моря. Однако о том, как он туда попал и когда это произошло – не упоминается.

Сигнал для нескольких стран

Как уже отмечалось выше, такие подлодки можно увидеть редко. Обычно их присутствие они обнаруживают в водах вблизи США или в портах главного американского союзника Великобритании. Так что аналитики издания The Drive расценивают такое разоблачение присутствия как сигнал для нескольких стран.

Военно-морской флот в целом молчалив по поводу деятельности подлодок, особенно когда речь идет о расположении подлодок с баллистическими ракетами, которые образуют наиболее живучий компонент американской триады ядерного сдерживания,

– отметили в издании.

В этом регионе есть три государства, которые в последнее время отличаются громкими заявлениями или действиями, которые могут иметь влияние на мировой порядок. Речь идет о:

Китае,

России,

Иране.

Так, России и Ирана этот намек от США может касаться из-за их военного сотрудничества, в частности из-за передачи дронов-беспилотников стране-агрессору, а России непосредственно из-за ее войны в Украине и ядерных угроз миру. Что же касается Китая, то во время проходящего в это время 20-го съезда Коммунистической партии Китая лидер страны Си Цзиньпин назвал воссоединение Тайваня с материковым Китаем "исторической миссией".

"Несмотря ни на что, публичное заявление американских военных о наличии одной из самых разрушительных ударных платформ Америки в Аравийском море очень необычно и четко дает понять, что это звено ядерной триады уже там и готово, если оно когда-нибудь понадобится", – подчеркнули аналитики.

Подводные атомные лодки России: последние новости

3 октября стало известно, что российскую базу ВМФ покинула субмарина с ядерными торпедами "Посейдон". Предполагают, что она вышла у воды Арктики, чтобы испытать эту торпеду, которую также называют оружием апокалипсиса.

Однако в то же время существуют сомнения, что оружие такой мощности в России вообще не существует. Военный эксперт Александр Мусиенко предполагает, что Россия просто торгует страхом.

Еще одну российскую субмарину "Новороссийск" заметили у французского побережья.