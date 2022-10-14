Відповідну інформацію повідомили місцеві ЗМІ та флот Франції. За їхніми даними, мовиться про російський підводний човен "Новоросійськ".
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У Франції помітили російський підводний човен
Наприкінці вересня Військово-морські сили Франції супроводжували російський підводний човен, який працював на поверхні приблизно за 100 кілометрів від французького узбережжя,
– мовиться в повідомленні.
За даними ЗМІ, російський підводний човен:
- проплив біля берегів північно-західного французького регіону Бретань у Біскайській затоці;
- рухався на поверхні води;
- конвоювали ВМС Франції 29 вересня.
Попередньо відомо, що за підводним човном йшов багатоцільовий фрегат "Нормандія". Його супроводжував буксир "Сергій Балк".
Згодом французький флот оприлюднив фото "Новоросійська", який супроводжували фрегат "Нормандія" і гелікоптер NH-90.
"Незвичайно те, що підводний човен рухався у надводному положенні, що в контексті війни та напруженості, що виникла навколо України, набуває особливого значення", – зазначив морський префект Атлантики та командувач атлантичної морською зоною Олів'є Лебас.
Видання Le Télégramme написало, що за даними Лебаса, ймовірно:
- "Новоросійськ" здійснював транзит через Біскайську затоку;
- проте той факт, що його перебування збіглося з ескалацією риторики Росії у війні проти України, викликав занепокоєння.
Командувач "Нормандії" Томас Вионг заявив, що це класична домовленість, адже Біскайська затока відповідає зоні відповідальності, і її треба контролювати та будь-які воєнні дії, які там відбуваються.
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