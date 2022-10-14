Відповідну інформацію повідомили місцеві ЗМІ та флот Франції. За їхніми даними, мовиться про російський підводний човен "Новоросійськ".

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У Франції помітили російський підводний човен

Наприкінці вересня Військово-морські сили Франції супроводжували російський підводний човен, який працював на поверхні приблизно за 100 кілометрів від французького узбережжя,

– мовиться в повідомленні.

За даними ЗМІ, російський підводний човен:

проплив біля берегів північно-західного французького регіону Бретань у Біскайській затоці;

рухався на поверхні води;

конвоювали ВМС Франції 29 вересня.

Попередньо відомо, що за підводним човном йшов багатоцільовий фрегат "Нормандія". Його супроводжував буксир "Сергій Балк".

Згодом французький флот оприлюднив фото "Новоросійська", який супроводжували фрегат "Нормандія" і гелікоптер NH-90.

#Opération | 29.09 : la #FREMM Normandie et son hélicoptère #Caïman Marine, en collaboration étroite avec nos partenaires européens, ont accompagné le sous-marin russe Novorossiysk et le remorqueur russe Sergey Balk dans le golfe de Gascogne. pic.twitter.com/SiSpQYOuNv — Préfecture maritime et commandement en chef ATLANT (@premar_ceclant) October 1, 2022

"Незвичайно те, що підводний човен рухався у надводному положенні, що в контексті війни та напруженості, що виникла навколо України, набуває особливого значення", – зазначив морський префект Атлантики та командувач атлантичної морською зоною Олів'є Лебас.

Видання Le Télégramme написало, що за даними Лебаса, ймовірно:

"Новоросійськ" здійснював транзит через Біскайську затоку;

проте той факт, що його перебування збіглося з ескалацією риторики Росії у війні проти України, викликав занепокоєння.

Командувач "Нормандії" Томас Вионг заявив, що це класична домовленість, адже Біскайська затока відповідає зоні відповідальності, і її треба контролювати та будь-які воєнні дії, які там відбуваються.

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