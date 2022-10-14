Соответствующую информацию сообщили местные СМИ и флот Франции. По их данным, говорится о российской подлодке "Новороссийск".

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Во Франции заметили российскую подлодку

В конце сентября Военно-морские силы Франции сопровождали российскую подлодку, которая работала на поверхности примерно в 100 километрах от французского побережья,

– говорится в сообщении.

По данным СМИ, российская подлодка:

проплыла около берегов северо-западного французского региона Бретань в Бискайском заливе;

двигалась на поверхности воды;

конвоировали ВМС Франции 29 сентября.

Предварительно известно, что за подлодкой шел многоцелевой фрегат "Нормандия". Его сопровождал буксир "Сергей Балк".

Впоследствии французский флот обнародовал фото "Новороссийска", который сопровождали фрегат "Нормандия" и вертолет NH-90.

#Opération | 29.09 : la #FREMM Normandie et son hélicoptère #Caïman Marine, en collaboration étroite avec nos partenaires européens, ont accompagné le sous-marin russe Novorossiysk et le remorqueur russe Sergey Balk dans le golfe de Gascogne. pic.twitter.com/SiSpQYOuNv — Préfecture maritime et commandement en chef ATLANT (@premar_ceclant) October 1, 2022

"Необычно то, что подлодка двигалась в надводном положении, что в контексте войны и напряженности, возникшей вокруг Украины, приобретает особое значение", — отметил морской префект Атлантики и командующий атлантической морской зоной Оливье Лебас.

Издание Le Télégramme написало, что по данным Лебаса, вероятно:

"Новороссийск" совершал транзит через Бискайский залив;

однако тот факт, что его пребывание совпало с эскалацией риторики России в войне против Украины, вызвало беспокойство.

Командующий "Нормандией" Томас Вионг заявил, что это классическая договоренность, ведь Бискайский залив соответствует зоне ответственности, и ее нужно контролировать и любые происходящие там военные действия.

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