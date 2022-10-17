Про це 24 каналу розповів журналіст-міжнародник та член правління Української асоціації китаєзнавців Олексій Коваль. Зокрема, Сі Цзіньпін оголосив курс на прискорення розвитку армії Китаю.

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Чи зміниться політичний курс Китаю

За словами Коваля, поки що ці заяви цілком відповідають тому курсу, якого лідер Китаю дотримувався вже 10 років.

Буде проблемою, якщо Сі Цзіньпін відмовиться від курсу на інновації та відродження Китаю. Однак поки ми не бачимо перегляду курсу,

– зазначив журналіст-міжнародник.

Він додав, що наразі немає підстав вважати, що лідер Китаю відмовиться від політики попередніх років.

"Буде великою помилкою, якщо Сі Цзіньпін піде шляхом Путіна"

Коваль висловив сподівання, що з Сі Цзіньпінем не відбудеться таких змін, як з президентом Росії Владіміром Путіним.

Це з Путіним сталися такі метаморфози. Він прийшов до влади як прогресивний політик, але потім ставав все гіршим і гіршим. Звичайно, це буде великою помилкою, якщо Сі Цзіньпін піде шляхом Путіна,

– наголосив член правління Української асоціації китаєзнавців.

Коваль додав, що ситуація у Китаї розвивається за дещо іншим сценарієм, ніж у Росії.

"За плечима Сі Цзіньпіна все-таки є партія. І партія є певним запобіжником того, щоб не сталися суттєві зсуви у китайській політиці", – сказав журналіст-міжнародник.

Чи обере Сі Цзіньпін шлях авторитаризму

Водночас протягом останніх 5 років глава КНР намагається контролювати партію, державу та військових. На думку Коваля, попри бажання Сі Цзіньпіна зосередити всю владу у своїх руках, він не піде на те, аби стати авторитарним лідером, який одноосібно ухвалює рішення.

Китай вже пережив такий період, коли одна людина визначала все. Сі Цзіньпін якраз зростав як людина у цей період. А його сім'я була репресована у період Культурної революції. Я думаю, що він дуже чітко розуміє наслідки такої політики та авторитарного правління,

– сказав журналіст-міжнародник.

Він припустив, що глава Китаю не повторить цих помилок, базуючись на досвіді своєї родини.

Культурна революція — масовий рух, який розгортався у Китаї у 1966 – 1976 роках. Цей рух започаткував лідер Китайської комуністичної партії Мао Цзедун. Політика Мао була спрямована нібито на "очищення" китайського комунізму. Це потягнуло за собою низку репресій проти державних службовців, артистів і науковців: вони були знищені, ув'язнені або вигнані з країни.

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