Китаю потрібно наростити стратегічний військовий потенціал. Про це Сі Цзіньпін сказав під час виступу на двадцятому з'їзді Комуністичної партії Китаю.

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За словами політика, китайська влада працюватиме швидше, аби модернізувати військову теорію, підготовку військовослужбовців та озброєння.

Ми наростимо стратегічний військовий потенціал,

– сказав Сі Цзіньпін.

Китай прагне технологічної "самодостатності"

Сі Цзіньпін запевнив, що влада докладе зусиль для технологічного розвитку країни та зміцнення продовольчої безпеки. За словами політика, Китай досягне технологічної "самодостатності та могутності". Для цього планують розвивати освітню систему та запросити іноземних експертів.

Крім того, Сі Цзіньпін говорив про плани запуску "значних національних проєктів". Щоправда, не пояснив, про які саме проєкти мовиться.

Зверніть увагу! Сі Цзіньпінь знову заявив про готовність Китаю застосувати силу проти Тайваню. За його словами, силовий сценарій передбачається на випадок втручання зовнішніх сил та протидії "дуже невеликій кількості" прихильників незалежності Тайваню.

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